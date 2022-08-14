Не только McDonalds: какие иностранные бренды возвращаются в Украину
Источник:"Украинское радио"
В McDonald's 11 августа было объявлено о решении вернуться в Украину. Аналогичное решение в июле принял Adidas.
Пока украинцы радуются возвращению McDonald's, Максим Гаврюшин – глава Украинского совета торговых центров – рассказал о ситуации с другими брендами. Большинство из них уже вернулось.
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Кроме McDonald's, в Украине уже открылось много других брендов, которые, возможно, сделали это не так громко. В начале июля открылся Adidas. Также добавлю, что не так много брендов еще не возобновили свою работу,
– заявил Гаврюшин.
С течением времени будет возобновляться также торговля онлайн. В частности, в тех регионах, где продолжаются активные боевые действия, заработает возможность покупать вещи через Интернет.
Гаврюшин заверил, что ассортимент товаров не изменится. Украинцы смогут покупать те же вещи, которые продают в магазинах других европейских стран. Новые коллекции в Украину будут привозить.
Какие бренды еще не вернулись в Украину
Среди еще не вернувшихся брендов:
- Zara;
- Pull & Bear;
- Bershka;
- Stradivarius;
- Massimo Dutti;
- H&M.
Возвращение McDonald's – сигнал
Дмитрий Кулеба отреагировал на возвращение McDonald's в Украину. Глава МИД пояснил, что это важный сигнал для международного бизнеса. Он означает, что, несмотря на войну, в Украине можно работать.
Кулеба отметил, что от этого зависят рабочие места и налоги.
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