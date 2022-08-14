Доки українці радіють поверненню McDonald's, Максим Гаврюшин – голова Української ради торгових центрів – розповів, яка ситуація з іншими брендами. Більшість з них вже повернулася.
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Крім McDonald's в Україні вже відкрилося багато інших брендів, які, можливо, зробили це не так гучно. На початку липня відкрився Adidas. Також додам, що не так багато брендів ще не відновили свою роботу,
– заявив Гаврюшин.
З часом відновлюватиметься також торгівля онлайн. Зокрема, у тих регіонах, де тривають активні бойові дії, запрацює можливість купувати речі через інтернет.
Гаврюшин запевнив, що асортимент товарів не зміниться. Українці зможуть купувати ті самі речі, які продають в крамницях інших європейських країн. Нові колекції в Україну привозитимуть.
Які бренди ще не повернулися в Україну
Серед брендів, які ще не повернулися:
- Zara;
- Pull & Bear;
- Bershka;
- Stradivarius;
- Massimo Dutti;
- H&M.
Повернення McDonald's – сигнал
Дмитро Кулеба відреагував на повернення McDonald's в Україну. Глава МЗС пояснив, що це – важливий сигнал для міжнародного бізнесу. Він означає, що, попри війну, в Україні можливо працювати.
Кулеба наголосив, що від цього залежать робочі місця та податки.
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