Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В то же время он отметил, что Дональда Трампа никоим образом не интересуют интересы Украины.

Актуально Трамп в своей речи ни разу не упомянул об Украине

Какие рычаги влияния на Путина имеет Трамп

Команда Трампа разрабатывает масштабную стратегию санкций, чтобы принудить Россию к миру. Она предусматривает или смягчение отдельных санкций в отношении российской нефти, если война будет близкой к завершению, или усиление этих санкций, если Россия не захочет садиться за стол переговоров.

Когда Трамп рассматривает вопрос санкционных ограничений в отношении российской нефти, то он преследует исключительно интерес американского бизнеса, американских добытчиков нефти и бесспорно граждан США, которые оценивают любую работу американской администрации в зависимости от стоимости галлона бензина на ближайшей заправке,

– сказал Пендзин.

По его словам, это подтверждает то, что Трамп уже анонсировал вероятную встречу с Владимиром Путиным, но ничего не слышно о его планах встретиться перед этим с Владимиром Зеленским.

Трамп, нарабатывая свои видения того, как говорить с Путиным, однозначно будет искать механизмы давления на Россию. Ведь если вы ничем не можете нажать на партнера, то в целом вы ничего с него не возьмете,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Надо понимать, что на сегодня нет каких-то серьезных рычагов давления со стороны Трампа на Путина, кроме общей позиции Трампа и Си Цзиньпина по украинско-российской войне и других вещей.

Разве что нефть, поэтому наверняка действительно будут нарабатываться различные пакеты. Я абсолютно уверен, что во время первой встречи Трампа и Путина ничего не будет договорено. Это будут первые, так сказать, прикидки относительно того, кто и чем может уступить,

– добавил Пендзин.

Впрочем, в этой архитектуре абсолютно нет Украины. Трамп предпочитает закончить войну любым способом, даже если этот способ будет максимально неудобен для Украины.

К слову, профессор экономики университета Кейс Вестернс Роман Шеремета убежден, что Трамп не заинтересован в отмене санкций против российской нефти, поскольку это противоречит его политике уменьшения зависимости от иностранной нефти и энергоресурсов.