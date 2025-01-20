Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Водночас він зауважив, що Дональда Трампа жодним чином не цікавлять інтереси України.

Актуально Трамп у своїй промові жодного разу не згадав про Україну

Які важелі впливу на Путіна має Трамп

Команда Трампа розробляє масштабну стратегію санкцій, аби примусити Росію до миру. Вона передбачає або пом'якшення окремих санкцій щодо російської нафти, якщо війна буде близькою до завершення, або ж посилення цих санкцій, якщо Росія не захоче сідати за стіл перемовин.

Коли Трамп розглядає питання санкційних обмежень щодо російської нафти, то він переслідує виключно інтерес американського бізнесу, американських видобувників нафти та безперечно громадян США, які оцінюють будь-яку роботу американської адміністрації залежно від вартості галона бензину на найближчій заправці,

– мовив Пендзин.

За його словами, це підтверджує те, що Трамп вже анонсував імовірну зустріч з Владіміром Путіним, але нічого не чути про його плани зустрітися перед цим із Володимиром Зеленським.

Трамп, напрацьовуючи свої бачення того, як говорити з Путіним, однозначно буде шукати механізми тиску на Росію. Адже якщо ви нічим не можете натиснути на партнера, то загалом ви нічого з нього не візьмете,

– зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Треба розуміти, що на сьогодні немає якихось серйозних важелів тиску зі боку Трампа на Путіна, окрім спільної позиції Трампа й Сі Цзіньпіна щодо українсько-російської війни та інших речей.

Хіба нафта, тому напевно дійсно будуть напрацьовуватися різні пакети. Я абсолютно впевнений, що під час першої зустрічі Трампа та Путіна нічого не буде домовлено. Це будуть перші, так би мовити, прикидки щодо того, хто та чим може поступитися,

– додав Пендзин.

Втім, у цій архітектурі абсолютно немає України. Трамп воліє закінчити війну в будь-який спосіб, навіть якщо цей спосіб буде максимально незручний для України.

До слова, професор економіки університету Кейс Вестернс Роман Шеремета переконаний, що Трамп не зацікавлений у скасуванні санкцій проти російської нафти, оскільки це суперечить його політиці зменшення залежності від іноземної нафти та енергоресурсів.