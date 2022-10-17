"Очень большой вес набирает Пригожин": какие кадровые изменения могут произойти в России
Путин намерен в ближайшие дни собрать заседание Совбеза России. Вероятно, что на этом совещании объявят о кадровых изменениях в российском Минобороны.
Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, в целом от нового заседания Совбеза России, которое собирает Путин, можно ожидать чего угодно.
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Зачем Путин собирает Совбез
Попович предположил, что на Совбезе могут рассматривать вопросы мобилизации в России. Или же речь может идти о новых ракетных атаках на Украину.
"Вполне возможно, что на этом заседании Совбеза России могут быть приняты решения о дальнейших бомбардировках украинских территорий, несмотря на заявления Путина, что сейчас это уже не нужно", – отметил военный обозреватель.
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Шойгу могут отстранить от должности
Также, по мнению Поповича, на совещании могут объявить кадровые изменения в российском Министерстве обороны. В частности, речь идет об отстранении от исполнения обязанностей министра обороны России Сергея Шойгу.
Сейчас об этом много говорят, этот вопрос давно назревает. В частности, случай на полигоне под Белгородом, когда были расстреляны добровольцы и мобилизованные, может стать причиной кадровых решений в отношении Министра обороны России,
– предположил военный обозреватель.
"Большой вес постепенно набирает Пригожин"
Как отметил Попович, сейчас в кремлевской верхушке очень сложная ситуация.
Очень большое значение постепенно набирает Пригожин – "повар" Путина и человек, с которым связана ЧВК "Вагнера". Он делает много заявлений. По последним данным, он также предоставляет технику подразделениям российской армии, которые страдают от ее недостатка,
– сказал военный обозреватель.
Он добавил, что передачей военной техники армии Евгений Пригожин демонстрирует, что Министерство обороны ни на что не способно.
Есть ли у Шойги шансы удержать должность
Попович также напомнил, что владелец ЧВК "Вагнера" связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, и вместе они критиковали российское военное командование за поражения в Украине, в частности, за потерю Лимана.
Сейчас даже трудно сказать, кому Путин больше доверяет – Шойгу или Пригожину с Кадыровым,
– заметил военный обозреватель.
По его словам, сейчас Шойгу отстранен от принятия определенных решений, а Путин сам пытается руководить боевыми действиями на территории Украины. Все свидетельствует о том, что Шойгу будет трудно удержаться в кресле Министра обороны.
О чем свидетельствуют притеснения военкоров в России
Кроме того, по словам Поповича, Кремль сейчас готовит репрессии в отношении военных. Российские военные обозреватели обвиняют чиновников Кремля в подготовке процесса цензурирования.
Военные корреспонденты – это люди, приближенные к ЧВК "Вагнера". В последнее время они серьезно критиковали Министерство обороны. Это тоже проявление конфликта, который сейчас нарастает в военном командовании России,
– добавил военный обозреватель.
Денис Попович предположил, зачем Путин собирает заседание Совбеза: смотрите видео
Могут ли Сергея Шойгу отправить в отставку: коротко
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечал, что в Кремле могут планировать смену военного руководства. Под ударом может оказаться министр обороны России Сергей Шойгу.
- Бывший работник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак рассказал, что на должность Министра обороны вместо Шойгу может претендовать Сергей Суровикин, которого Путин назначил руководить войной с Украиной.
- По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, Шойгу действительно может быть смещен с должности. Однако он не будет сопротивляться, а уйдет, взяв на себя весь негатив.