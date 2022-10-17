"Очень большой вес набирает Пригожин": какие кадровые изменения могут произойти в России

Путин намерен в ближайшие дни собрать заседание Совбеза России. Вероятно, что на этом совещании объявят о кадровых изменениях в российском Минобороны.

Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, в целом от нового заседания Совбеза России, которое собирает Путин, можно ожидать чего угодно.

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Зачем Путин собирает Совбез

Попович предположил, что на Совбезе могут рассматривать вопросы мобилизации в России. Или же речь может идти о новых ракетных атаках на Украину.

"Вполне возможно, что на этом заседании Совбеза России могут быть приняты решения о дальнейших бомбардировках украинских территорий, несмотря на заявления Путина, что сейчас это уже не нужно", – отметил военный обозреватель.

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Шойгу могут отстранить от должности

Также, по мнению Поповича, на совещании могут объявить кадровые изменения в российском Министерстве обороны. В частности, речь идет об отстранении от исполнения обязанностей министра обороны России Сергея Шойгу.

Сейчас об этом много говорят, этот вопрос давно назревает. В частности, случай на полигоне под Белгородом, когда были расстреляны добровольцы и мобилизованные, может стать причиной кадровых решений в отношении Министра обороны России,

– предположил военный обозреватель.

"Большой вес постепенно набирает Пригожин"

Как отметил Попович, сейчас в кремлевской верхушке очень сложная ситуация.

Очень большое значение постепенно набирает Пригожин – "повар" Путина и человек, с которым связана ЧВК "Вагнера". Он делает много заявлений. По последним данным, он также предоставляет технику подразделениям российской армии, которые страдают от ее недостатка,

– сказал военный обозреватель.

Он добавил, что передачей военной техники армии Евгений Пригожин демонстрирует, что Министерство обороны ни на что не способно.

Есть ли у Шойги шансы удержать должность

Попович также напомнил, что владелец ЧВК "Вагнера" связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, и вместе они критиковали российское военное командование за поражения в Украине, в частности, за потерю Лимана.

Сейчас даже трудно сказать, кому Путин больше доверяет – Шойгу или Пригожину с Кадыровым,

– заметил военный обозреватель.

По его словам, сейчас Шойгу отстранен от принятия определенных решений, а Путин сам пытается руководить боевыми действиями на территории Украины. Все свидетельствует о том, что Шойгу будет трудно удержаться в кресле Министра обороны.

О чем свидетельствуют притеснения военкоров в России

Кроме того, по словам Поповича, Кремль сейчас готовит репрессии в отношении военных. Российские военные обозреватели обвиняют чиновников Кремля в подготовке процесса цензурирования.

Военные корреспонденты – это люди, приближенные к ЧВК "Вагнера". В последнее время они серьезно критиковали Министерство обороны. Это тоже проявление конфликта, который сейчас нарастает в военном командовании России,

– добавил военный обозреватель.

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