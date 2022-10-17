Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, загалом від нового засідання Радбезу Росії, яке збирає Путін, можна очікувати чого завгодно.

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Навіщо Путін збирає Радбез

Попович припустив, що на Радбезі можуть розглядати питання щодо мобілізації в Росії. Або ж може йтися про нові ракетні атаки на Україну.

"Цілком можливо, що на цьому засіданні Радбезу Росії можуть бути ухвалені рішення щодо подальших бомбардувань українських територій, попри заяви Путіна, що зараз це вже не потрібно", – зазначив військовий оглядач.

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Шойгу можуть відсторонити від посади

Також, на думку Поповича, на нараді можуть оголосити про кадрові зміни у російському Міністерстві оборони. Зокрема, йдеться про усунення від виконання обов'язків міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

Зараз про це багато говорять, це питання давно назріває. Зокрема, випадок на полігоні під Бєлгородом, коли були розстріляні добровольці та мобілізовані, може стати причиною кадрових рішень щодо Міністра оборони Росії,

– припустив військовий оглядач.

"Великої ваги поступово набирає Прігожин"

Як зазначив Попович, зараз у кремлівській верхівці – дуже складна ситуація.

Дуже великої ваги поступово набирає Прігожин – "кухар" Путіна та людина, з якою пов'язана ПВК "Вагнера". Він робить багато заяв. За останніми даними, він також надає техніку підрозділам російської армії, які потерпають від її нестачі,

– сказав військовий оглядач.

Він додав, що передачею військової техніки армії Євген Прігожин демонструє, що Міністерство оборони ні на що не здатне.

Чи Шойгу має шанси утримати посаду

Попович також нагадав, що власник ПВК "Вагнера" пов'язаний з главою Чечні Рамзаном Кадировим, і разом вони критикували російське військове командування за поразки в Україні, зокрема за втрату Лимана.

Зараз навіть важко сказати, кому Путін більше довіряє – чи Шойгу, чи Прігожину з Кадировим,

– зауважив військовий оглядач.

За його словами, зараз Шойгу відсторонений від ухвалення певних рішень, а Путін сам намагається керувати бойовими діями на території України. Тож усе свідчить про те, що Шойгу буде важко втриматися у кріслі Міністра оборони.

Про що свідчать утиски військкорів в Росії

Окрім того, за словами Поповича, Кремль зараз готує репресії щодо військкорів. Російські військові оглядачі звинувачують високопосадовців Кремля у підготовці процесу цензурування.

Військові кореспонденти – це люди, які були наближені до ПВК "Вагнера". Останнім часом вони дуже серйозно критикували Міністерство оборони. Це теж є проявом конфлікту, який зараз наростає у військовому командуванні Росії,

– додав військовий оглядач.

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