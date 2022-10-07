Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Раніше він розказав про те, що Донбас Путіну ніколи не був потрібний.
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Кадрові рішення будуть
Світан зазначив, що медійна хвиля з відставкою Шойгу була піднята, і її підтримали пропагандисти Кремля. Також про це говорили близькі до Путіна Прігожин і Кадиров. Це означає, що певні кадрові рішення будуть. Шойгу дійсно може бути зміщений. Його заступником з тилу вже призначений Мізінцев, так званий сирійський м'ясник.
Це один з наближених до Путіна людей, швидше за все саме він буде піднятий з заступника до міністра оборони,
– зауважив військовий експерт.
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Шойгу не пручатиметься
Льотчик-інструктор продовжив, що відставка Шойгу – це тактично й медійно правильно. Він не буде пручатись.Він прийме це рішення й піде, взявши на себе весь негатив.
"Далі росіяни почнуть якось викручуватись у медійному плані з нової ситуації, з нового листка. Можливо, ставитимуть задачі, що будуть під силу новому міністру оборони", – наголосив полковник запасу ЗСУ.
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