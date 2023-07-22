Об этом 24 Каналу подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил главное отличие имеющихся у нас боеприпасов от используемых Россией.
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Преимущества и отличия
Одни из первых главных отличий – высокоточность и эффективность. Вероятность отказа от детонации суббоеприпаса у них значительно меньше, чем у российских.
"Также они более дальнобойны, чем российские и советские аналоги. Если мы говорим о наших боеприпасах для ствольной артиллерии с унитарной боевой частью, то мы все равно используем модификации, которые разрабатывали в советском союзе. Сейчас мы используем другие по качеству боеприпасы", – сказал военно-политический обозреватель.
Александр Коваленко о применении кассетных боеприпасов: смотреть видео
Еще одно преимущество и отличие – огневое воздействие. Таким образом коэффициент работы наших военных повышается.
То есть у нас более качественные средства поражения, которых становится для нашей артиллерии больше. И это, безусловно, повышает коэффициент полезного действия от работы нашей артиллерии,
– добавил Александр Коваленко.
Кассетные боеприпасы: последние новости
- Несмотря на долгое ожидание, США согласились передать Украине кассетные боеприпасы для борьбы с российскими оккупантами. 13 июля американское Минобороны подтвердило, что они уже прибыли на территорию нашего государства.
- Уже 20 июля пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы и начали их использовать. Он назвал работу наших защитников с ними "корректной" и уже есть "определенный эффект" на поле боя.
- Ранее украинский Министр обороны Алексей Резников заявил о 5 принципах, где будут использоваться кассетные боеприпасы. Главное – украинские защитники не будут подвергать опасности гражданское население.