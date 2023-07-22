Про це 24 Каналу наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив головну відмінність наявних у нас боєприпасів від тих, що використовує Росія.

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Переваги та відмінності

Одні з перших головних відмінностей – високоточність та ефективність. Ймовірність відмови від детонації суббоєприпасу у них значно менша, ніж у російських.

"Також вони більш далекобійні, аніж російські та радянські аналоги. Якщо ми кажемо про наші боєприпаси для ствольної артилерії з унітарною бойовою частиною, то ми все одно використовуємо модифікації, які розробляли в радянському союзі. Зараз ми використовуємо інші за якістю боєприпаси, навіть касетні", – сказав військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко про застосування касетних боєприпасів: дивитись відео

Ще одна перевага та відмінність – вогневий вплив. Таким чином коефіцієнт роботи наших захисників підвищується.

Тобто ми маємо більш якісні засоби ураження, яких стає для нашої артилерії більше. І це безумовно підвищує коефіцієнт корисної дії від роботи нашої артилерії,

– додав Олександр Коваленко.

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