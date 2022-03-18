Какие компании отказываются уходить с российского рынка: власти анонсировали масштабные митинги

Несмотря на то, что весь цивилизованный мир отворачивается от России, некоторые компании отказываются выходить с рынка агрессора. Например, Danone, Nestle, Unilever и P & G.

На следующей неделе власти планируют организовать митинги возле главных офисов компаний, которые отказываются прекратить финансирование кровавого российского террора.

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Где будут митинги

Metro – Дюссельдорф, Германия;

Danone – Париж, Франция;

Nestlé – Веве, Швейцария;

Colgate-Palmolive – Нью-Йорк, США;

Johnson & Johnson – Нью-Джерси, США;

Renault – Париж, Франция;

SKF – Гетеборг, Швеция;

Bosch – Герлинген, Германия;

Danieli – Буттрио, Италия;

Grundfos – Бьеррингбро, Дания;

Syngenta – Базель, Швейцария;

DuPont – Делавэр, США;

Dow Chemical – Мичиган, США;

Райффайзен банк – Вена, Австрия;

Unicredit – Милан, Италия;

Société Générale – Париж, Франция;

Citi – Нью-Йорк, США.

Власти просят всех, кто может принять участие в протестах, заполнить форму.

Подоляк тоже призвал выходить на митинги

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что директора Danone, Nestle, Unilever и P&G всегда в рекламных кампаниях использовали улыбающихся детей. Теперь рекламные кампании этих "продавцов смерти" должны быть построены на черно-белых снимках погибших украинских детей.

И с лозунгами соответствующими: "Вы едите этот кровавый шоколад, чтобы россияне с удовольствием убивали этих украинских детей!" Так вот, отныне и навсегда запомните, что все эти мерзкие бренды нарочно, добровольно, с большой жадностью оплачивали кровавую войну россиян против Украины,

– подчеркнул чиновник.

Поэтому Подоляк тоже подчеркнул, что надо выходить на митинги, чтобы разрушить их репутацию.

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