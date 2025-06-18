Сперва идут "калич-полки": Братчук раскрыл новые методы штурмов россиян

В ВС России создают штурмовые группы из раненых или частично годных к службе солдат. Несмотря на тяжелые травмы, их привлекают к боевым действиям.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что формально это не полноценные полки, однако штурмовые группы из таких людей – привычная практика со стороны России. В то же время, по его словам, сложно оценить, насколько это явление является массовым.

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Чем "полезны" раненые в штурмах

"Мы условно называем их "калич-полки". Все объясняется просто: первыми в штурм бросают эти так называемые "калич-группы". Как правило, они полностью погибают. Но россияне надеются, что кто-то "зацепится", – сказал Сергей Братчук.

Он добавил, что даже если раненый солдат погибнет, боекомплект остается на позиции. Следующие волны штурма могут воспользоваться им, чтобы продолжить атаку.

Это типичная российская тактика. Однако на временно оккупированных территориях, в частности на левом берегу, фиксируются многочисленные случаи дезертирства.

Бывает, что дезертиры не просто убегают, но и тянут кого-то с собой. Иногда "делают двухсотыми" своих, забирают оружие, трофеи или другие ресурсы и начинают блуждать украинскими степями. Мы хорошо понимаем, как все это обычно заканчивается – но это уже, как говорят, внутренние дела россиян,

– сказал Братчук.

Он подытожил, что россияне активно используют в штурмах раненых, обменянных и даже частично непригодных к службе. А сам штурм – это, по сути, для них билет в одну сторону.