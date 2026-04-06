Туда бросили все силы: Зеленский заслушал доклад о самых сложных направлениях фронта

Главнокомандующий Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и операциях Сил обороны.

Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 6 апреля.

Где на фронте сейчас горячее всего?

Зеленский обсудил с Сырским и Гнатовым перспективы на Александровском и Покровском направлениях – именно там сейчас сосредоточены основные усилия российской армии и соответствующее противодействие украинских сил.

Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в поражении оккупантов,

– написал глава государства.

Также он отметил, что речь шла об украинских дипстайках и определении соответствующих приоритетов. По словам Зеленского, дальнобойные удары способствуют сокращению российских доходов, прежде всего от нефти: это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях.

Кроме этого, президент сообщил, что вместе с военным командованием утвердил дальнейшие шаги.

Он отметил, что сильные позиции Украины на фронте и в сфере дальнобойных возможностей должны усиливать и дипломатические позиции государства и его взаимодействие с партнерами.

