24 Канал Новости Украины
6 апреля, 19:09
Туда бросили все силы: Зеленский заслушал доклад о самых сложных направлениях фронта

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Зеленский обсудил с военным командованием ситуацию на фронте, особое внимание сосредоточили на Александровском и Покровском направлениях.
  • Президент подчеркнул важность усиления дипломатических позиций Украины из-за сильных позиций на фронте и дальнобойных возможностей.

Главнокомандующий Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и операциях Сил обороны.

Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 6 апреля.

Где на фронте сейчас горячее всего?

Зеленский обсудил с Сырским и Гнатовым перспективы на Александровском и Покровском направлениях – именно там сейчас сосредоточены основные усилия российской армии и соответствующее противодействие украинских сил.

Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в поражении оккупантов,
– написал глава государства.

Также он отметил, что речь шла об украинских дипстайках и определении соответствующих приоритетов. По словам Зеленского, дальнобойные удары способствуют сокращению российских доходов, прежде всего от нефти: это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях.

Кроме этого, президент сообщил, что вместе с военным командованием утвердил дальнейшие шаги.

Он отметил, что сильные позиции Украины на фронте и в сфере дальнобойных возможностей должны усиливать и дипломатические позиции государства и его взаимодействие с партнерами.

Ситуация на передовой: последние новости

  • 6 апреля аналитики DeepState сообщили, что украинские военные имели успехи в продвижении на фронте. Подразделениям 129 отдельной тяжелой механизированной бригады удалось восстановить контроль вблизи Амбарного в Харьковской области.
     

  • В самой 129 ОВМБр отметили, что продвижение вперед дается ценой чрезвычайных усилий, мужества и профессиональной работы штурмовых подразделений, операторов БпЛА и артиллерии.
     

  • Недавно российское минобороны заявило о "захвате всей Луганщины". В Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление россиян, отметив, что ВСУ контролируют населенные пункты Надежда, Новоегоровка и Грековка.