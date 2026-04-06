Туда бросили все силы: Зеленский заслушал доклад о самых сложных направлениях фронта
- Зеленский обсудил с военным командованием ситуацию на фронте, особое внимание сосредоточили на Александровском и Покровском направлениях.
- Президент подчеркнул важность усиления дипломатических позиций Украины из-за сильных позиций на фронте и дальнобойных возможностей.
Главнокомандующий Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и операциях Сил обороны.
Об этом президент Украины сообщил в понедельник, 6 апреля.
Читайте также Россия хочет продвинуться в Донецкой области, а ВСУ контратакуют на Харьковщине: обзор фронта от ISW
Где на фронте сейчас горячее всего?
Зеленский обсудил с Сырским и Гнатовым перспективы на Александровском и Покровском направлениях – именно там сейчас сосредоточены основные усилия российской армии и соответствующее противодействие украинских сил.
Благодарен всем нашим подразделениям за ощутимые результаты в поражении оккупантов,
– написал глава государства.
Также он отметил, что речь шла об украинских дипстайках и определении соответствующих приоритетов. По словам Зеленского, дальнобойные удары способствуют сокращению российских доходов, прежде всего от нефти: это ощущается и на северо-восточном, и на юго-восточном направлениях.
Кроме этого, президент сообщил, что вместе с военным командованием утвердил дальнейшие шаги.
Он отметил, что сильные позиции Украины на фронте и в сфере дальнобойных возможностей должны усиливать и дипломатические позиции государства и его взаимодействие с партнерами.
Ситуация на передовой: последние новости
6 апреля аналитики DeepState сообщили, что украинские военные имели успехи в продвижении на фронте. Подразделениям 129 отдельной тяжелой механизированной бригады удалось восстановить контроль вблизи Амбарного в Харьковской области.
В самой 129 ОВМБр отметили, что продвижение вперед дается ценой чрезвычайных усилий, мужества и профессиональной работы штурмовых подразделений, операторов БпЛА и артиллерии.
Недавно российское минобороны заявило о "захвате всей Луганщины". В Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление россиян, отметив, что ВСУ контролируют населенные пункты Надежда, Новоегоровка и Грековка.