Крым ждет Украину, за 8 лет это не изменилось, – крымский политик

Жители Крыма ждут Украины. За 8 лет оккупантам не удалось это изменить.

Россиянам там по-прежнему не рады. Об этом 24 каналу сказал Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

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Главное, что в Крыму есть общество, нация, граждане, которые ждут Украины. За 8 лет россияне не смогли там ничего создать,

– сказал он.

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Сегодня можно утверждать, что действия кремля привели к обратному эффекту, которого россияне не ожидали. В Крыму сформировалась оппозиция, которая ненавидит оккупантов и ждет освобождения полуострова.

"Когда мы окажемся на Чангаре (село в Херсонской области – 24 канал), той России, которая сможет отстаивать Крым, уже не будет", – добавил Чийгоз.

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Заметим, что сегодня экономика временно оккупированного россией Крыма окончательно разрушена. Осень и зима 2022 года станет невероятно тяжелым временем для полуострова.

Известно, что большинство жителей Автономной Республики зарабатывали на жизнь от туризма. Однако в этом году отдыхать в Крым никто не поехал. Как следствие, не будет ни зарплат, ни доходов, ни пополнения бюджета.

Единственный шанс нормально дожить до следующего курортного сезона и перезапустить экономику – это вернуться под юрисдикцию Украины и получить все необходимые дотации.

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