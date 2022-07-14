Крым ждет Украину, за 8 лет это не изменилось, – крымский политик
Жители Крыма ждут Украины. За 8 лет оккупантам не удалось это изменить.
Россиянам там по-прежнему не рады. Об этом 24 каналу сказал Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Деньги забрали, в Крым ехать запретили: у любителей "русского мира" за оккупантов бизнес не идет
Главное, что в Крыму есть общество, нация, граждане, которые ждут Украины. За 8 лет россияне не смогли там ничего создать,
– сказал он.
Планы москвы полностью разрушены
Сегодня можно утверждать, что действия кремля привели к обратному эффекту, которого россияне не ожидали. В Крыму сформировалась оппозиция, которая ненавидит оккупантов и ждет освобождения полуострова.
"Когда мы окажемся на Чангаре (село в Херсонской области – 24 канал), той России, которая сможет отстаивать Крым, уже не будет", – добавил Чийгоз.
Тоже интересно Из Крыма в сторону Херсона проехала большая колонна вражеской техники, – Федоров
Заметим, что сегодня экономика временно оккупированного россией Крыма окончательно разрушена. Осень и зима 2022 года станет невероятно тяжелым временем для полуострова.
Известно, что большинство жителей Автономной Республики зарабатывали на жизнь от туризма. Однако в этом году отдыхать в Крым никто не поехал. Как следствие, не будет ни зарплат, ни доходов, ни пополнения бюджета.
Единственный шанс нормально дожить до следующего курортного сезона и перезапустить экономику – это вернуться под юрисдикцию Украины и получить все необходимые дотации.
К теме – взятие Херсона станет шоком для россиян, – Пионтковский: смотрите видео