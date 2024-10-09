"Тренировка боевиков в Сирии и казнь военных": новые фейки роспропаганды об Украине в мире

.

Российская пропаганда, которая работает на западную аудиторию, продолжает активно искажать действительность и уже традиционным для себя способом называет белое черным. Новые примеры циничных фейков от россиян – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Кто ремонтирует российские боевые самолеты Су-30СМ в обход санкций и при чем здесь Казахстан и французы

Казнь украинских пленных: как россияне пытаются себя отбелить

Примером распространения россиянами фейков во Франции является попытка отбелить задокументированное военное преступление – казнь украинских пленных российскими оккупантами.

Расчет пропагандистов простой и циничный – они исходят из того, что иностранные читатели не слишком хорошо различают военную форму россиян и украинцев, а потому просто берут видео, которое стало доказательством преступления россиян – ничего в нем не меняют, но выдают совершенно иначе его трактовку.

В итоге получается, что это якобы не россияне убили украинцев, которых взяли в плен и должны были бы придерживаться предписаний правил и обычаев войны, а наоборот "украинские каратели" нашли "ополченцев" из так называемой "днр" и убили их на месте.

Именно так подают этот эпизод франкофонные ресурсы:

К тому же последний подает как первоисточник российский Z-канал "Мертвые укропы 18+", админы которого, понимая, что читатели могут отличить форму украинцев и россиян, придумали вообще другую историю: якобы на видео расстрел польскими наемниками (да, именно ими) бойцов "Азова", которые решили дезертировать. То есть видим ложь второго уровня поверх лжи первого.

При этом правду установить очень просто, стоит только поискать первоисточник видео, а также послушать прямую речь самих оккупантов. Хотя бы пленного бойцами Третьей штурмовой россиянина – участника расстрелов украинцев. Тогда все станет на свои места.



Но, к сожалению, так сделают далеко не все – сама концепция медийного потребления часто отрицает фактчекинг, а значит – очередной российский грубый фейк будет иметь шанс засорить мозг доверчивым людям.

Фейковый украинский след в Сирии

Также сайты российских фейкньюз активно распространяют дезинформацию о присутствии Украины в Сирии и утверждают, что украинцы тренируют сирийских боевиков.

Государственные российские информационные агентства и пропагандистские телеграм-группы в сентябре распространили сообщение о том, что в середине июня в городе Идлиб неизвестные "представители" Украины якобы встретились с членами военной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая участвует в гражданской войне в Сирии.

Российские СМИ утверждают, что якобы "представители украинского правительства" пытались обменять "чеченцев, туркменов и грузин", которые воевали в Сирии и удерживаются "Хайят Тахрир аш-Шам", на 75 беспилотников при условии, что эти беспилотники будут использованы против россиян.

Таким образом Россия хочет создать нарратив, что Украина якобы является "террористическим государством", а не сама Россия, которая поддерживает активные отношения с талибами, "Хезболлой", ХАМАС, ИГИЛ и многочисленными террористическими группами в Африке, а в Сирии организовала настоящий геноцид местного населения. В частности, с помощью химического оружия.

Но теперь российская пропаганда пытается подать, что это Украина стремится использовать химическое оружие в Сирии, а никакая не Россия.

Украина также стремится расширить свое влияние в отдельных регионах Африки, таких как Сахель, где присутствие российских войск вместе с местными правительствами является значительным... Киев пытается противодействовать российско-африканскому сотрудничеству, вербуя наемников и способствуя незаконным действиям определенных повстанческих группировок. Эта деятельность направлена на ослабление результатов помощи в сфере безопасности, которую предоставляет Россия в этом регионе. 6 августа Мали, а затем Нигер объявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Две африканские страны обвиняют Киев в причастности к гибели малийских солдат во время столкновений с повстанцами в конце июля. Украина активизировала свои тайные операции против гражданских объектов на территории России. По данным Следственного комитета России, украинские спецслужбы привлекли радикальных исламистов к подготовке и совершению теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве, в результате которого погибли 145 человек и 551 получили ранения,

– французское подразделение RT наваливает фейков на лопате.

Источником фейка являются заявления министра иностранных дел России военного преступника Сергея Лаврова. Тот, когда не занят рассказами о квадроберах, начинает рассказывать о "преступлениях украинцев". Но не только Сирия стала полигоном для "киевского режима".

Пропагандисты не останавливаются и добавляют к украинским сферам влияния еще и Африку, а также заявляют, что именно Украина, а не ИГИЛ стоит за терактом в "Крокус Сити Холле". Возникает вопрос – россиянам самим нестрашно от такого?

Дело African Stream – преступление и наказание

Активно российская пропаганда работает и на африканскую аудиторию. Стержнем россиян стала платформа African Stream. Дела шли настолько хорошо, что на активность пропагандистов обратил внимания Госдеп, а его глава Энтони Блинкен обвинил African Stream в связях с Россией и российской пропагандистской платформой RT.

В Германии, например, RT тайно руководит берлинской англоязычной платформой Red, которая является преемницей ныне несуществующей платформы Redfish, связанной с RT. RT также тайно руководит онлайн-платформой African Stream, которая охватывает широкий спектр социальных медиа-платформ. Как указано на сайте телеканала, African Stream сейчас является "панафриканской цифровой медиа-организацией", базирующейся исключительно на платформах социальных сетей и сосредоточена на предоставлении голоса всем африканцам как у себя дома, так и за рубежом. На самом деле он дает голос только кремлевским пропагандистам. Действия, которые мы разоблачаем сегодня, и действия, которые мы разоблачили на прошлой неделе, не охватывают полного объема усилий России по подрыву демократии – это далеко не все. Российское вооружение дезинформации для подрыва и поляризации свободных и открытых обществ распространяется на все части мира,

– заявил Энтони Блинкен.

Далее за дело взялся Google и 1 октября 2024 года заблокировал электронную почту и виртуальные хранилища African Stream. Пропагандистам стало очень больно (был заблокирован доступ к Gmail и облачным сервисам Google) и они начали вопить о цензуре и притеснениях свободы слова. Кстати, интересно, чтобы с ними было, если бы они попытались так же качать права у себя в России?

Свобода слова действительно имеет важное значение, но деятельность СМИ, которые распространяют дезинформацию и пропаганду авторитарных режимов, отнюдь не связана со свободой слова, наоборот – она представляет угрозу для нее, поскольку они заполняют информационное пространство предвзятым контентом, мешая читателям получать правдивые и объективные репортажи.

Именно этим занимается African Stream, контент этого медиа совпадает с повесткой дня российских и пророссийских сайтов, а значит, является вредной пропагандой.