Лидирует "Слуга народа": какие партии готовы поддержать киевляне на выборах в Верховную Раду

21:07

Работники социологической группы "Рейтинг" опросили киевлян, за какую партию они бы голосовали, если бы парламентские выборы проходили в Украине в июле 2021 года. В тройке лидеров оказались "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "УДАР".