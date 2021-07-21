Лидирует "Слуга народа": какие партии готовы поддержать киевляне на выборах в Верховную Раду

21 июля 2021 , 21:07
Читати новину українською

Источник:

социологическая группа "Рейтинг"

Работники социологической группы "Рейтинг" опросили киевлян, за какую партию они бы голосовали, если бы парламентские выборы проходили в Украине в июле 2021 года. В тройке лидеров оказались "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "УДАР".

Исследование социологи проводили среди 1 200 жителей столицы путем личного интервью. Статистическая погрешность, как утверждают эксперты, не должна превышать 2,8%.

Смотрите также Кличко, Зеленский и Гройсман: киевляне назвали политиков, которым доверяют больше всего – исследование

Опрос проводили с 10 по 14 июля.

За какие партии готовы голосовать киевляне

  • Согласно данным социологов, 24,5% опрошенных среди тех, кто определился с выбором и пойдет на голосование, предпочтут "Слугу народа".
  • 19,7% набирает "Европейская солидарность".
  • За "УДАР" хотят проголосовать 10,8% жителей Киева.
  • Четвертое место среди предпочтений жителей столицы занимает "Батькивщина" с 9,5%.
  • Как не странно, но на 8 году войны 8% киевлян готовы отдать свой голос за пророссийскую "Оппозиционную платформу – За жизнь".

Рейтинг других политсил среди киевлян значительно ниже. 4,4% людей собираются поддержать "Силу и честь", 4,3% – "Украинскую стратегию Гройсмана".

Социологи утверждают, что выборка участников опроса репрезентативна по возрасту и полу среди жителей Киева.

Автор: Олексій Чибісов