Какие партии и политики финансируются Россией: в Нидерландах начнут расследование

Большинство депутатов парламента Нидерландов поддержали идею провести расследование финансирования нидерландских партий и отдельных политиков Россией. Не все в восторге от этого.

Местные депутаты хотят знать, получает ли хоть кто-нибудь из нидерландских политиков и партий финансирование со стороны России. И если да, тогда как это вообще происходит.

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Все обсуждали во время дебатов относительно ситуации в Украине. Большинство депутатов считают уместной такую ​​проверку, которой должна заняться местная Счетная палата.

Идею провести расследование поддержали почти все местные политические силы

Впрочем, представители ультраправой PVV (Партия свободы), возглавляемой Гиртом Уилдерсом, и FVD ("Форум за демократию") с Тьерри Боде, наоборот, воздержались от голосования в поддержку этого расследования.

Кстати, именно их иногда критикуют из-за симпатий к России, а господин Боде был одним из инициаторов референдума об ассоциации Украина – ЕС в 2016 году.

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