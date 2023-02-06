"Тихая" мобилизация и поиск козлов отпущения: чего ждать от Путина в начале 2023 – мнение ISW

Российский диктатор Владимир Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию в России. Поэтому, россиян будут мобилизовать "по-тихому".

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Что задумал Путин в 2023-м – читайте дальше.

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Почему Путин "по-тихому" мобилизует россиян

15 января аналитики ISW оценили, что Кремль с опозданием проводит мобилизацию персонала, реорганизацию и активные действия, которые он реально должен провести перед началом вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако Путин, очевидно, сдержанно объявляет вторую волну мобилизации, причем представители США и Запада отмечают, что российский диктатор снова склоняется к проведению "тихой мобилизации" из-за беспокойства по поводу чрезвычайной критики первой волны мобилизации.

Кроме того, сообщается, что Путин проводит опрос, чтобы оценить восприятие россиянами мобилизации, и не решил, когда приступить к дальнейшей мобилизации, несмотря на то, что 17 января министр обороны Шойгу объявил о масштабных реформах по увеличению численности вооруженных сил России.

ISW также наблюдала противоречивые сообщения от должностных лиц российской Госдумы и представителей Кремля относительно изменений в протоколы мобилизации и призыва, что, возможно, указывает на то, что Путин приказал подготовить эти положения, но не желает объявлять их общественности.

Почему диктатор постоянно обвиняет минобороны России

В частности, Путин полагается на группу козлов отпущения, чтобы публично рисковать вместо него и брать на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. Поэтому диктатор порой и способствовал русским милблогерам, критикуя русское МО, чтобы увести вину от себя.

Путин неоднократно обвинял минобороны России во всех проблемах, связанных с проведением частичной мобилизации, а также публично упрекал и призывал прислушиваться к его критике. Глава Кремля неоднократно менял структуру своих войск в течение войны и позволял последовательным командирам брать на себя вину, обвиняя общие военные провалы России на отдельных командующих, а не на своей нереалистической и максималистской цели захвата всей Украины.

Ядерная угроза

Нежелание Путина рисковать, напрямую связанное с его обычной войной в Украине, свидетельствует о том, что он по-прежнему маловероятно будет идти на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Ранее ISW оценивало, что российские обычные военные угрозы против НАТО не отвечают возможностям России и что Кремль использует ядерные угрозы в первую очередь для устрашения Запада.

Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержки своих целей. Он продолжает демонстрировать, что он остается рассчитанным человеком, который уделяет значительное внимание устранению рисков, даже если его восприятие ситуации, с которой он сталкивается, расходится с реальностью.

Таким образом, Путин неоднократно ставил себя в позицию формулировки максималистских и нереалистичных целей, призывая свое правительство и военных достичь их, но воздерживался от принятия дорогостоящих решений, которых, вероятно, требует широкомасштабной и затяжной обычной войны, которую он начал.