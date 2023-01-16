В ISW допустили боевые планы Путина на следующие 6 месяцев у войны против Украины
Источник:ISW
Россия хочет перехватить инициативу и положить конец контрнаступательным успехам Украины. Российский диктатор Владимир Путин меняет подходы к ведению войны.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Они отмечают, что Россия предположительно готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев.
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Что задумал Путин
Она будет направлена на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.
В ISW перечислили неудачи России в войне против Украины. Эксперты отмечают, что за последние 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.
В частности, российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области и Херсоне.
Также аналитики ISW утверждают, что массированные ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года также не привели к значительным оперативным последствиям и не деморализовали украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль.
Как изменилась тактика оккупантов
Учитывая, что Путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны, убеждены в ISW.
ISW заметил развитие следующих направлений:
- Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.
- Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования – это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 бросить на фронт неподготовленный личный состав.
- Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу.
- Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил командующим военными действиями начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
- Кремль усиливает подготовку русского информационного места для поддержки войны.
Также в ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не взаимоисключают с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.