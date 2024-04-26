Украинская армия имеет планы военных кампаний. Скибюк сообщил об этом в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, Украина также превосходит армию России в эффективности командования на фронте.

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Украина имеет план на войну и продолжение военной кампании

Украинское командование имеет четкое видение продолжения войны и планы будущих кампаний.

Мы понимаем, что мы делаем, и в понимании того, что мы делаем, мы превосходим противника,

– сказал Игорь Скибюк.

Если бы российская армия численно не преобладала украинскую, то, как считает Скибюк, война уже давно бы закончилась.

"Мы всегда понимаем, что происходит на поле боя, и выбираем варианты, как нам действовать", – высказался командующий ДШВ об эффективности работы штабов.

Важную роль также играет обученность и профессионализм людей, которые руководят операциями.

"Бывает, что грубая сила не решает ничего. Это как технический, профессиональный, легкий боксер, который бьется с таким здоровяком. Так, наверное, выглядит этот поединок. И мы имеем план боя, количество раундов. Думаю, будет время, когда мы отправим его в нокаут", – подытожил Скибюк.

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