Новые руководители сформируют нулевую толерантность к коррупции: как происходят изменения в ТЦК

Президент Владимир Зеленский 17 августа подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Главная цель такого решения главы государства – борьба с коррупцией и злоупотреблением в работе ТЦК.

В настоящее время в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки продолжаются проверки. Правоохранительные органы регистрируют нарушения и проводят досудебные расследования. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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Проверки ТЦК

Среди общества вопросы взяточничества и коррупции в ТЦК получили широкую огласку. Украинцы стремятся, чтобы территориальные центры комплектования работали честно и открыто.

В результате расследований в суд уже передано большое количество уголовных производств, связанных со злоупотреблением в составе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Этот процесс продолжается, достаточно много уголовных производств, в которых либо объявлено о подозрении, либо будет объявлено о подозрении. С другой стороны, выполняя решение СНБО, были уволены руководители областного уровня, на их место назначаются новые руководители. Процесс идет,

– сказал Вениславский.

По его мнению, вливание военнослужащих, обладающих опытом боевых действий и ранениями, точно очистит от коррупционных желаний деятельности ТЦК.

"Многое зависит от руководителя, если он сформирует нулевую толерантность к таким действиям, то я думаю, что скоро мы получим другую оценку ТЦК", – отметил народный депутат.

1 августа на заседании СНБО приняли решение об увольнении руководителей областных ТЦК в Украине. Президент сообщил, что в работе ТЦК в разных областях и на разных уровнях было обнаружено злоупотребление.

Какие последствия будет иметь увольнение всех руководителей ТЦК: смотрите видео

Коррупция в ТЦК и ВЛК