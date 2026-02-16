Укр Рус
16 февраля, 07:41
Уничтожено более тысячи оккупантов вместе с техникой: потери России в войне на 16 февраля

Анастасия Колесникова

За каждый километр оккупированной территории Россия теряет около 170 солдат. Президент Зеленский говорит, что цель Украины – уничтожать не менее 50 тысяч российских солдат в месяц.

По словам министра обороны Федорова, в декабре Россия понесла рекордные потери – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными.

Сколько оккупантов и техники потеряла Россия?

Потери России в войне по состоянию на 16 февраля / Фото Генштаб

Что известно о последних успешных ударах по оккупантам?