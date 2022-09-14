Контрнаступление на Харьковщине: Данилов назвал соотношение потерь Украины и россии

Украинские военные всего за несколько дней совершили молниеносное контрнаступление в Харьковской области и почти полностью освободили ее от оккупантов. Но, несмотря на радость от этого успеха, следует помнить, что его цена – жизнь наших воинов.

В то же время у российских военных эти потери значительно больше, даже несмотря на то, что они оборонялись, а значит, были в более удобной ситуации. Об этом в эфире 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Потери россиян чуть ли не в 10 раз больше

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны, потери россии за время контрнаступления ВСУ, если сравнивать с украинскими, составляют в отношении 1 к 9, а то и 1 к 10.

То есть, на одного нашего погибшего воина приходится 9 – 10 погибших ворвавшихся на нашу землю россиян. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне,

– отметил Алексей Данилов.

Впрочем, благодаря эффективному выполнению задач украинскими воинами в случае контрнаступления на Харьковщине все вышло с точностью до наоборот.

"Мы ломаем стереотипы не только по военному делу. Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества", – рассказывает секретарь СНБО.

Он уверен, что далеко не каждая страна в Европе способна сделать то, что Украина сделала. Ведь в истории войн много случаев, когда они просто складывали оружие.

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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: