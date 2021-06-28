25 лет Конституции Украины: какие права гарантирует украинцам Основной Закон государства
Источник:24 канал
Конституции Украины исполняется 25 лет. Она гарантирует каждому из нас немало прав, однако, как показывают социологические исследования, лишь 10% украинцев знают, что именно закреплено в Основном Законе государства.
По случаю Дня Конституции Украины, кстати, единого государственного праздника, который прописан в самой же Конституции, Министерство культуры и информационной политики презентовало проморолик о базовых правах украинцев. И для лучшего запоминания статьи Основного Закона "завернули" в стихи.
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Кроме того, в видео рассказывают о символах Украины, закрепленных в Конституции, о том, что единственным государственным языком является украинский. Говорится и о незыблемости государственной границы и суверенитета, а также отмечают, что Крым является безоговорочной частью нашего государства.
После Акта о провозглашении независимости Украины, этот документ стал вторым краеугольным камнем в строительстве украинской демократии. Как и любая демократическая конституция, украинский Основной Закон ставит уважение к человеческому достоинству и свободе за наивысшую ценность, – говорится в сообщении Минкультуры.
Минкультуры представило проморолик к 25-летию Конституции Украины: смотрите видео
Какие права и обязанности гарантирует Конституция Украины
Каждый гражданин Украины имеет право:
- На жизнь.
- На уважение к своему достоинству.
- На свободу и личную неприкосновенность.
- На неприкосновенность своего жилища.
- На тайну корреспонденции.
- На невмешательство в свою личную и семейную жизнь.
- Право находиться на территории Украины и в любое время вернуться домой.
- На свободу мысли и слова.
- На свободу мировоззрения и вероисповедания.
- Имеет право объединяться в политические партии или общественные организации.
- Участвовать в митингах и демонстрациях.
- Имеет право на частную собственность.
- На труд и отдых.
- Право на жилье.
- На достаточный жизненный уровень.
- На медицинскую помощь.
- На безопасную окружающую среду.
- Право на образование.
- На возмещение вреда, причиненного государством.
Обязанности гражданина Украины
- Защищать Отечество.
- Не причинять вред природному и культурному наследию.
- Платить налоги.
- Неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы.