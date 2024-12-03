Какие процессы надо развивать в России, чтобы значительно ослабить режим Путина

Если России будет предложено частичное снятие санкций, чтобы она согласилась на переговоры с Украиной, как это якобы предлагается в "мирном плане" спецпосланника США по Украине Кита Келлога, это откроет другие возможности для закупки ею товаров прямого военного назначения.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, сказав, что воспринимает это тревожно, ведь в таком случае Россия будет иметь возможность производить большее количество оружия и влиять на все регионы мира.

Смотрите также Путин с Трампом не договорился: Фейгин объяснил, что на это указывает

Санкционная политика против России должна быть секторальной

Такая инициатива со стороны команды Трампа, по мнению эксперта, является ошибочной. Он также отметил, что новоизбранный президент США намерен ввести таможенную политику на товары, которые импортируются в США, и надеется, что это поспособствует уменьшению возможностей России увеличивать свой военный потенциал. По мнению Клочко, пока что в этом нет логики.

Если страны Запада смогут легко торговать с Россией, то они это будут делать. Они даже сейчас это делают, потому что Европа закупает большую часть нефти и газа. Говорится не только о Венгрии и Словакии, но и Франции и Германии,

– озвучил Клочко.

Эксперт подчеркнул, что со стороны Запада должен быть совершенно другой подход к санкционной политике в отношении России.

"Санкционная политика против России – это проблема №1. Она должна быть секторальной, например, по нефти. На первом этапе это выглядело как бы перспективно, но Россия закупила немалое количество танкеров и вывозит огромный объем нефти без проблем. Например, в Болгарии разгружался танкер с российской нефтью", – отметил Клочко.

Как ослабить влияние Кремля

Основной инструмент давления на Россию, по мнению эксперта, это санкции, но они должны быть мощные. Для того, чтобы она уменьшала свое влияние на другие страны, надо ограничивать ее.

"Это первый этап, который необходим, чтобы запустить в самой России процессы смены власти. Надо менять путинский режим, на это администрация Байдена категорически отвечает отрицанием. Трамп ни разу по этому поводу мыслей не высказывал. Наверное, ему тоже интересно оставлять Россию в том состоянии, в котором она есть", – предположил Клочко.

По его оценке, это абсолютно неправильно и свидетельствует о том, что Запад не понимает процессов, которые необходимо развивать в России, чтобы ослабить ее.

Я могу принять во внимание их предостережения, что таким образом может усилиться Китай. Но не факт, потому что можно развивать страны, которые б образовались в пределах Российской Федерации, как независимые, поддерживать их, устанавливать там демократические правительства,

– заметил Клочок.

С маленькими странами, по мнению эксперта, было бы легче сотрудничать, чем с большой Россией. Перспектив, что на это пойдет новоизбранный президент США Трамп, пока что Клочок не видит.