Про це в розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, сказавши, що сприймає це тривожно, адже в такому разі Росія буде мати змогу виготовляти більшу кількість зброї та впливати на всі регіони світу.

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Санкційна політика проти Росії має бути секторальною

Така ініціатива з боку команди Трампа, на думку експерта, є помилковою. Він також наголосив, що новообраний президент США має намір запровадити митну політику на товари, які імпортуються до США, і сподівається, що це посприяє зменшенню спроможностей Росії збільшувати свій військовий потенціал. На думку Клочка, поки що в цьому немає логіки.

Якщо країни Заходу зможуть легко торгувати з Росією, то вони це робитимуть. Вони навіть нині це роблять, бо Європа закуповує велику частину нафти й газу. Мовиться не лише про Угорщину і Словаччину, а й Францію та Німеччину,

– озвучив Клочко.

Експерт підкреслив, що з боку Заходу має бути абсолютно інший підхід до санкційної політики стосовно Росії.

"Санкційна політика проти Росії – це проблема №1. Вона повинна бути секторальною, наприклад, щодо нафти. На першому етапі це виглядало ніби перспективно, але Росія закупила чималу кількість танкерів і вивозить шалений обсяг нафти без проблем. Наприклад, в Болгарії розвантажувався танкер з російською нафтою", – зазначив Клочко.

Як послабити вплив Кремля

Основний інструмент тиску на Росію, на думку експерта, це санкції, але вони мають бути потужні. Для того, щоб вона зменшувала свій вплив на інші країни, треба обмежувати її.

"Це перший етап, який необхідний, щоб запустити в самій Росії процеси зміни влади. Треба змінювати путінський режим, на це адміністрація Байдена категорично відповідає запереченням. Трамп жодного разу з цього приводу думок не висловлював. Напевно, йому теж цікаво залишати Росію в тому стані, в якому вона є", – припустив Клочко.

За його оцінкою, це абсолютно неправильно і свідчить про те, що Захід не розуміє процесів, які необхідно розвивати в Росії, аби послабити її.

Я можу взяти до уваги їхні застереження, що в такий спосіб може посилитись Китай. Але не факт, бо можна розвивати країни, які б утворилися в межах Російської Федерації, як незалежні, підтримувати їх, встановлювати там демократичні уряди,

– зауважив Клочок.

З маленькими країнами, на думку експерта, було б легше співпрацювати, ніж з великою Росією. Перспектив, що на це піде новообраний президент США Трамп, поки що Клочок не бачить.