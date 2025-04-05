Когда наступит 2-дневная рабочая неделя из-за ИИ и какие профессии под угрозой глазами Билла Гейтса

Искусственный интеллект уже меняет мир, а его влияние на рабочие места становится одной из самых горячих тем. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что благодаря стремительному развитию ИИ человечество может перейти на двухдневную рабочую неделю уже через десять лет. По его прогнозам, большинство рутинных задач автоматизируется, а работники получат больше свободного времени.

Однако будущее может быть не таким оптимистичным. Внедрение ИИ может привести к кардинальным изменениям на рынке труда, особенно в таких сферах, как медицина и образование.

Каким профессиям угрожает автоматизация и в чем вызовы ИИ-лечения – читайте в материале 24 Канала.

Когда наступит двухдневная рабочая неделя

Похоже, что пятидневный уикенд, а не рабочая неделя, скоро может стать реальностью. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс убежден, что искусственный интеллект настолько автоматизирует мир, что через десятилетие люди будут работать только два дня в неделю.

По его мнению, в условиях такого прогресса человеческий труд станет лишним для большинства задач, а значит, компаниям придется пересмотреть свое отношение к работе.

К теме Обмануть смерть․ Что такое биохакинг и как миллиардеры и окружение Трампа хотят жить вечно

Гейтс уже неоднократно озвучивал такое мнение.

Как будут выглядеть рабочие места? Стоит ли нам работать только 2–3 дня в неделю?

– размышлял миллиардер в разговоре с Джимми Фэллоном на шоу The Tonight Show.

Это не впервые Гейтс предсказывает сокращение рабочей недели. Еще в 2023 году, когда ChatGPT только набирал популярность, он предполагал, что общество постепенно перейдет на три рабочих дня в неделю – и человечество столкнется с вызовом: что делать со свободным временем?

Если посмотреть шире, смысл жизни – это не только работа,

– заявил тогда Гейтс в подкасте Тревора Ноа "What Now?".

Идея сокращения рабочей недели может стать спасением для работников, которые страдают от выгорания и хронической усталости – особенно после пандемии.

Ряд исследований уже доказывают, что переход на четырехдневную неделю повышает производительность и уменьшает выгорание:

В 2018 году новозеландская компания Perpetual Guardian провела восьминедельный эксперимент, сократив рабочую неделю до четырех дней без уменьшения заработной платы. Результаты показали рост производительности на 20%, снижение уровня стресса с 45% до 38% и улучшение баланса между работой и личной жизнью с 54% до 78%.

В 2019 году компания Microsoft Japan ввела месячный пилотный проект под названием Work Life Choice Challenge, сократив рабочую неделю до четырех дней. Это привело к повышению производительности на 40%, уменьшению потребления электроэнергии на 23% и сокращению использования бумаги на 59%.

В 2025 году в США было проведено четырехмесячное пилотное исследование среди 38 руководителей медицинских учреждений, которые перешли на четырехдневную рабочую неделю. Результаты показали снижение выгорания с 61% до 4%, рост удовлетворенности работой с 71% до 96% и повышение радости от работы с 34% до 86%.

В Великобритании в 2022 году 61 организация приняла участие в шестимесячном испытании четырехдневной рабочей недели. Результаты показали снижение количества больничных дней на 65%, уменьшение текучести кадров на 57%, тогда как доходы компаний остались стабильными или даже выросли на 1,4%.



Билл Гейтс в 2024 году / Фото World Economic Forum / Sandra Blaser

Интересно! Мнения бизнеса по сокращению рабочей недели разделились. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон предполагает, что искусственный интеллект сократит рабочую неделю до 3,5 дней. В то же время его компания придерживается жесткого пятидневного присутствия в офисе.

Какие профессии под угрозой

Гейтс признает, что искусственный интеллект кардинально изменит некоторые профессии. По его мнению, больше всего трансформаций испытают врачи и учителя – и это принесет пользу всему обществу.

За следующее десятилетие благодаря ИИ высококлассная медицинская консультация и обучение станут доступными каждому,

– отметил он.

Впрочем, не все профессии можно заменить искусственным интеллектом. Например, профессионально играть в бейсбол ИИ пока не научится. Однако в таких сферах, как производство, логистика и аграрный сектор, работа может быть полностью автоматизирована.

Несмотря на многочисленные исследования, которые утверждают, что программирование имеет высокий потенциал для автоматизации, Гейтс считает, что люди останутся важными для этого процесса, ведь именно они смогут находить и исправлять ошибки.



Некоторые отрасли, например, энергетика, по мнению Гейтса, слишком сложные, чтобы полностью доверить их ИИ.

Гейтс отмечает: тот, кто хочет быть успешным в новую эру технологий, должен не бороться с искусственным интеллектом, а научиться с ним работать. В частности LinkedIn уже назвал ИИ-грамотность наиболее востребованным навыком 2025 года.

В целом производство ИИ в различных отраслях стремительно меняет ландшафт офисной работы, особенно влияя на младших специалистов и начальные позиции.

Согласно исследованию McKinsey, о котором пишет Financial Times, в течение следующих пяти лет ИИ может заменить от 400 до 800 миллионов рабочих мест во всем мире, что ставит под угрозу традиционные пути профессионального роста.

Сферы, такие как юриспруденция и инвестиционный банкинг, уже внедряют автоматизацию для выполнения рутинных задач, ранее бывших прерогативой младших сотрудников. Это уменьшает потребность в таких специалистах и ограничивает возможности для приобретения необходимого опыта. Возникает вопрос: как в таких условиях готовить новое поколение профессионалов?

Компании могут выбрать один из двух подходов, пишет FT. Это следующие:

полная автоматизация начальных позиций повысит производительность, но может лишить новичков возможности учиться на реальных задачах;

повысит производительность, но может лишить новичков возможности учиться на реальных задачах; привлечение младших специалистов к работе вместе с опытными коллегами для передачи знаний и навыков.

Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Мэтт Бин, которого цитирует издание, считает, что человеческий контакт остается ключевым в процессе освоения профессии. Однако с ростом автоматизации новички имеют меньше возможностей участвовать в сложных задачах, что может повлиять на качество подготовки будущих специалистов.

Читайте также Спутники и метеопрогнозы под угрозой: чем грозит приватизация космоса Маском и его DOGE

В условиях быстрых технологических изменений важно обсуждать, как профессиональные роли могут адаптироваться к новым реалиям, вызванным внедрением ИИ. Совместные усилия компаний, образовательных учреждений и самих работников помогут найти баланс между автоматизацией и сохранением ценного человеческого опыта.

Что будет дальше: ИИ в медицине

В интервью с профессором Гарвардского университета Артуром Бруксом в этом году Гейтс заявил, что мир стоит на пороге новой эры – "эпохи свободного интеллекта". По его мнению, технологии искусственного интеллекта станут еще доступнее, что будет способствовать их массовому распространению.

Это невероятно значимый и даже немного пугающий процесс – он происходит очень быстро и не имеет границ,

– считает миллиардер.

Такой прогресс обеспечит людям более высокий уровень медицины и более быструю диагностику заболеваний. Так же, по мнению Гейтса, появится большое количество ИИ-репетиторов и виртуальных помощников, которые постепенно вытеснят врачей и учителей.

Искусственный интеллект уже стремительно интегрируется в медицину, открывая новые возможности для диагностики и лечения. Например, исследователи из Кембриджского университета разработали ИИ-инструмент, который может значительно ускорить диагностику целиакии. Алгоритм, обучен на более 4 000 изображений из разных больниц, обеспечивает мгновенные результаты, тогда как традиционный анализ занимает от пяти до десяти минут на случай. Это может сократить очереди и ускорить начало лечения для пациентов.

Также алгоритмы ИИ находят применение в лечении рака. Университет Белфаста использует ИИ для анализа цифровых изображений патологии, прогнозирования поведения рака простаты и реакции на гормональную терапию.

Читайте также Эра роботов и монополия Nvidia: как компании по производству чипов стали новыми техгигантами

Однако внедрение ИИ в медицину сопровождается определенными вызовами. Исследование, опубликовано в The Lancet Regional Health Europe, говорит, что, несмотря на улучшение диагностической точности, отсутствуют четкие доказательства снижения смертности или заболеваемости среди пациентов. Это признак того, что нужны дальнейшие исследования для оценки реального влияния ИИ на результаты лечения.

Главное замечание – то, что ИИ должен дополнять, а не заменять врачей. Совместная работа медицинских специалистов и ИИ может улучшить качество медицинских услуг и результаты лечения пациентов, а не добавлять новые риски.