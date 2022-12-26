Путин может информационно закрыть Россию и заверить россиян в несуществующей победе, – ОП

Из-за полномасштабной войны, которую непровоцированно развязала Россия, она постоянно испытывает все больше притеснений со стороны цивилизованного мира. В частности, последствия для нее несет признание статуса государства-спонсора терроризма.

Ведь этот статус делает неэкологическим и невыгодным сотрудничество с ней не только целых государств, но и частных компаний, что ухудшает ее, в частности, экономическое положение. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Как Путин мог бы поступить

Откат в Средневековье Путин мог бы остановить двумя путями. Первый, если бы признал свое поражение и неправоту.

Мне кажется, что Путину было бы желательно выйти и сказать, что он очень эффективно проводит демилитаризацию Российской Федерации, очень эффективно избавляется от иллюзий, что можно прийти и украсть чью-то территорию и не нести за это ответственности,

– сказал Михаил Подоляк.

Также диктатору желательно было бы заставить людей, причастных к оккупации украинских территорий, отвечать по специальной процедуре на спецтрибунале. А также попросить прощения у Украины и оплатить репарации.

"Это было бы очень желательно для него с точки зрения физического здоровья. Он таким образом мог бы там еще некоторое время руководить Российской Федерацией", – поделился мнением советник руководителя ОП.

Также, по мнению Михаила Подоляка, диктатор может и пойти другим путем, путем КНДР 2.0. Он мог бы полностью отключить Россию от информационных возможностей мира, выключить все социальные сети и сказать, что: "Мы выиграли эту войну, мы стоим сегодня на границах 1991 года своими войсками и не позволим НАТО больше никогда до вас дойти". И таким образом Путин мог бы контролировать процессы в России еще какое-то время.

Что Путин будет делать на самом деле

Однако Путин будет продолжать продвигать риторику переговорного процесса и подчеркивать, что Россия, в отличие от Украины, якобы хочет договариваться. И при этом российскому лидеру не будет мозолить, что его войска по его же приказу пришли в другое государство, чтобы убивать, оккупировать и разрушать.

Это действительно они будут делать, это единственное, что им осталось. Потому что они в состоянии аффекта и для них принципиально сегодня зафиксировать какую-то линию разграничения или временное перемирие и таким образом отойти от обязательной юридической ответственности за войну как войну,

– сказал Михаил Подоляк.

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