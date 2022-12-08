В ВСУ объяснили, какую российскую ракету невозможно сбить имеющимися в Украине средствами ПВО

К сожалению, не все российские ракеты могут сбить воздушные силы Вооруженных сил Украины. Однако там рассказали, как все же можно избежать попадания врага.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Freeдом рассказал, что ракеты из комплексов С-300 ВСУ в Украине не могут сбить. Поскольку у нас нет таких систем ПВО. Об этом пишет 24 канал.

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Как Россия пытается истощить нашу ПВО

По его словам, если говорить о стратегической авиации, то там идет три типа ракет, которые являются дальнобойными. Они могут бить на дальние расстояния. Это ракеты Х-101, Х-555 и ракета Х-55, которая является ядерной ракетой, но без "ядерной начинки".

Ее используют как обман, чтобы истощить нашу ПВО. Также у них есть ракета Х-22 дальностью 600 км. Они могут подойти к 100 километрам к украинской границе и оттуда запускать Х-22. Эта ракета не точная, но разрушительная, от нее страдают мирные жители. Есть еще С-300, и это доказывает, что у них не хватает ракет до "Искандеров". А потому РФ просит у Ирана баллистические ракеты,

– объяснил Игнат.

Сколько таких ракет осталось в России

Спикер командования Воздушных сил Украины подчеркнул, что ракету С-300 пока невозможно сбить. У России есть 7 тысяч таких ракет.

Он отметил, что ракеты от С-300 используют по прифронтовым городам, дальность их полета – до 150 километров. Но чем больше дальность, тем больше их неточность.

"Я хочу сказать, что ракету С-300 сбить невозможно теми средствами ПВО, которые у нас есть. Их можно только уничтожить на складах. В РФ есть еще ориентировочно 7 тысяч таких ракет", – добавил Игнат.