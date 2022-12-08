Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freeдом розповів, що ракети з комплексів С-300 ЗСУ в Україні не можуть збити. Оскільки у нас немає таких систем ППО. Про це пише 24 канал.

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Як Росія намагається виснажити нашу ППО

За його словами, якщо говорити про стратегічну авіацію, то там йде три типи ракет, які є далекобійними. Вони можуть бити на далекі відстані. Це – ракети Х-101, Х-555 та ракета Х-55, яка є ядерною ракетою, але без "ядерної начинки".

Її використовують, як обман, щоб виснажити нашу ППО. Також у них є ракета Х-22 дальністю 600 кілометрів. Вони можуть підійти до 100 кілометрів до українського кордону та звідти запускати Х-22. Ця ракета не точна, але руйнівна, від неї страждають мирні жителі. Є ще С-300, і це доводить, що у них бракує ракет до "Іскандерів". А тому РФ просить в Ірану балістичні ракети,

– пояснив Ігнат.

Скільки таких ракет залишилося в Росії

Речник командування Повітряних сил України наголосив, що ракету С-300 поки неможливо збити. Росія має 7 тисяч таких ракет.

Він зазначив, що ракети від С-300 використовують по прифронтових містах, дальність їхнього польоту – до 150 кілометрів. Але чим більша дальність, тим більша їхня неточність.

"Я хочу сказати, що ракету С-300 збити неможливо тими засобами ППО, які у нас є. Їх можна тільки знищити на складах. У РФ є ще орієнтовно 7 тисяч таких ракет", – додав Ігнат.

Зверніть увагу! Нещодавно Юрій Ігнат розповів, що Росія має дефіцит далекобійних і високоточних ракет, тому вже не можуть дозволити собі запускати їх сотнями.