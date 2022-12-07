Через скільки часу може бути нова масована ракетна атака

Так, країні-агресорці потрібно щонайменше кілька днів, щоб підготуватися до нового можливого масованого удару по Україні. Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Зазвичай вони використовують приблизно тиждень… У будь-якому випадку це кілька днів, щоб спланувати в екстреному режимі… доставити ракети до носіїв, зарядити кораблі або підвісити на літаки. Крім того, їх потрібно виготовляти,

– сказав він.

Ігнат наголосив, що багато з виявлених фрагментів – від ракет "з конвеєра". Окрім радянських ракет, країна-терорист використовує високоточні Х-101, вироблені влітку та восени 2022 року. Він додав, що Росія використовує ракети "з коліс". Тому питання, скільки ще буде таких масованих ударів.

Що робить Україна для захисту від масових атак

Раніше Михайло Подоляк розповів, що "Шахіди" вже не становлять такого ризику, який вони становили, наприклад, у жовтні. Україна вчиться боротись з новими видами загроз і ніколи не здасться Росії.

За його словами, Україна постійно аналізує ситуацію, вивчає і робить усе необхідне для захисту важливих інфраструктурних об'єктів. Є фізичний захист, який досить добре працює, адже не всі ракети досягли своїх цілей і все знищено під нуль. Крім того, дуже добре відпрацьовані системи аварійного ремонту.

Ракетні атаки по Україні: коротко

Росія 5 грудня здійснила вже восьму масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що загарбники мріють занурити нас у темряву та холод. Росія сподівається, що в таких умовах український народ скаже, що хоче здатися, та примусить владу йти на перемовини з загарбниками.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що у Росії після декількох масованих атак по Україні закінчується ракетне озброєння. Керівництво Росії вирішило звести свої запаси до нуля.

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