Об этом 24 Каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что говорится о том, что необходимо реанимировать концепцию Альянса полностью – увеличить инвестиции в военную промышленность и улучшение армии.

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"Выяснили, что оружия недостаточно. В настоящее время при том объеме военных действий в Украине ни одна страна и даже НАТО коллегиально не способны обеспечить абсолютно паритетное количество оружия для конкретного момента боевых действий", – подчеркнул Подоляк.

Блоку четко показано, что существует конкретный враг, который системно террористически себя проявляет – это Россия. Однако Альянс еще не до конца осознал это с аналитической стороны. Если не будет влияния на глобальный политический процесс России, то существенно снизится и террористическая активность различных форматов. Ведь именно Россия есть донором мирового терроризма.

Впрочем, к этому пока еще не пришли, ведь после этого следовало бы сказать, что страна-агрессор есть как минимум "спонсор терроризма".

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Четкие очертания для Украины

Все, что касается Украины, получило четкие юридические контуры. Долгосрочные стратегии очень важны для государства. Они означают, что украинская армия действительно будет элементом общего пространства НАТО.

"Долгосрочные экономически-военные отношения как раз об этом", – отметил советник руководителя ОП.

Кроме того, произошла и гораздо более глубокая политико-взаимная интеграция. Совет Украина – НАТО означает, что Украина может ставить любые вопросы безопасности. Их в конституционном формате будут обсуждать все члены Альянса.

Даже, если Венгрия скажет: "А баба Яга против", – это нас уже не будет обходить. Украина будет инициатором. Другие страны, несмотря на то, что говорит Венгрия, будут принимать соответствующие решения,

– убежден Подоляк.

Меньше стало и бюрократизма. Речь идет о Плане действий по вступлению в НАТО – ПДЧ.

"Это достаточно интересная "фишка", которую придумали, мне кажется, фантастические аналитики госпожи Меркель. Она говорила, что дверь, мол, открыта, но там есть Россия, поэтому что-то нужно придумать, чтобы усидеть на двух стульях. "Два стула", две разные позиции и это получило название ПДЧ", – сказал советник главы Офиса Президента.

Мол, будем говорить о демократии, если суверенное государство захочет вступить в Альянс, но в то же время будем учитывать Россию.

Реформы должны отвечать цене за право свободы

Украина понимает, что ей нужна трансформация государственных институций и в отношении правоохранительной, судебной системы. А также антикоррупционных органов, которые в настоящее время еще не максимально эффективны. Речь также о существенном сокращении функций государства.

"Мы осознаем, что наше государство сегодня не является эффективным сервисным. А нужно пройти определенный путь для того, чтобы оно таким было", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Украинцы будут делать это самостоятельно, потому что хотят жить в комфортной среде. Особенно, после войны. Плата за войну такова, что должна привести к другому качеству жизни в Украине.

Будем трансформировать свою политическую систему, пока она не будет соответствовать цене, которую люди заплатили за право быть свободными,

– добавил советник руководителя ОП.

Что может поставить крест на глобальной системе безопасности

Все это ясно зафиксировало, что Североатлантический альянс четко понимает историчность момента и то, что ключевым вызовом глобальной безопасности является именно Россия.

Если российско-украинская война завершится с помощью НАТО и разгромом страны-агрессора, и она начнет трансформироваться, то существенно увеличится эффективность глобального контура и контура безопасности. Несмотря на то, что он должен трансформироваться.

"Если Россия получит "передышку", то есть Минск-3 в каком-то виде, это будет означать, что глобальная система безопасности полностью разрушена, её больше не существует", – подчеркнул Подоляк.

Тогда можно ожидать, что значительно увеличатся проявления терроризма, локальных и глобальных конфликтов, а также наглость таких стран как Россия.

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