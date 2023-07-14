Про це 24 Каналу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що мовиться про те, що треба реанімувати концепцію Альянсу повністю – збільшити інвестиції у військову промисловість та покращення армії.

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"З'ясували, що зброї недостатньо. Нині при тому обсязі військових дій в Україні жодна країна та навіть НАТО колегіально не здатні забезпечити абсолютно паритетну кількість зброї для конкретного моменту бойових дій", – наголосив Подоляк.

Блоку чітко показано, що існує конкретний ворог, який системно терористично себе проявляє – це Росія. Однак, Альянс ще не до кінця це усвідомив з аналітичного боку. Якщо не буде впливу на глобальний політичний процес Росії, то суттєво знизиться і терористична активність різних форматів. Адже саме Росія є донором світового тероризму.

Утім, до цього поки що ще не дійшли, адже після цього потрібно було б сказати, що країна-агресорка є щонайменше "спонсором тероризму".

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Чіткі обриси для України

Усе, що стосується України, отримало чіткі юридичні контури. Довгострокові стратегії дуже важливі для держави. Вони означають, що українська армія справді буде елементом загального простору НАТО.

"Довгострокові економічно-військові відносини якраз про це", – зауважив радник керівника ОП.

Окрім того, відбулася й набагато глибша політично-взаємна інтеграція. Рада Україна – НАТО означає, що Україна може порушувати будь-які безпекові питання. Їх в конституційному форматі обговорюватимуть усі члени Альянсу.

Навіть, якщо Угорщина скаже: "А баба Яга проти", – це нас вже не обходитиме. Україна буде ініціатором. Інші країни, попри те, що говорить Угорщина, ухвалюватимуть відповідні рішення,

– переконаний Подоляк.

Менше стало й бюрократизму. Мовиться про План дій щодо вступу до НАТО – ПДЧ.

"Це достатньо цікава "фішка", яку придумали, мені здається, фантастичні аналітики пані Меркель. Вона казала, що двері, мовляв, відкриті, але там є Росія, тому щось потрібно придумати, аби всидіти на двох стільцях. "Два стільці", дві різні позиції й це отримало назву ПДЧ", – сказав радник глави Офісу Президента.

Мовляв, говоритимемо про демократію, якщо суверенна держава захоче вступити в Альянс, але водночас зважатимемо на Росію.

Реформи мають відповідати ціні за право свободи

Україна розуміє, що їй треба трансформація державних інституцій і щодо правоохоронної, судової системи. А також антикорупційних органів, які нині ще не є максимально ефективними. Мовиться також і про суттєве скорочення функцій держави.

"Ми свідомі того, що наша держава сьогодні не є ефективною сервісною. А потрібно пройти певний шлях для того, аби вона такою була", – наголосив Михайло Подоляк.

Українці будуть робити це самостійно, оскільки хочуть жити в комфортному середовищі. Особливо, після війни. Плата за війну така, що має призвести до іншої якості життя в Україні.

Будемо трансформувати свою політично-державну систему, поки вона не відповідатиме ціні, яку люди заплатили за право бути вільними,

– додав радник керівника ОП.

Що може поставити хрест на глобальній безпековій системі

Усе це чітко зафіксувало, що Північноатлантичний альянс чітко розуміє історичність моменту та те, що ключовим викликом глобальної безпеки є саме Росія.

Якщо російсько-українська війна завершиться за допомогою НАТО та розгромом країни-агресорки, і вона почне трансформуватися, тоді суттєво збільшиться ефективність глобального й безпекового контуру. Попри те, що він має трансформуватись.

"Якщо Росія отримає "перепочинок", тобто, Мінськ-3 в якомусь вигляді, це означатиме, що глобальна безпекова система повністю зруйнована, її більше не існує", – наголосив Подоляк.

Тоді можна очікувати, що суттєво збільшаться прояви тероризму, локальних і глобальних конфліктів, а також наглість таких країн як Росія.

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