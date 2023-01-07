Рыбаки, прихожане и военные: какие роли играют миньоны Путина во время "публичных" мероприятий

В СМИ уже давно заметили, что Владимир Путин на официальных мероприятиях окружает себя массовкой, являющейся актерами, статистами или лояльными к нему силовиками. Это удалось подтвердить и в новом журналистском расследовании.

Его авторами являются Джейк Нортон, Адам Робинсон и Пол Майерс из BBC Reality Check & BBC Monitoring.

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Есть предположение, что публичные встречи с президентом Путиным обычно инсценированы. Поэтому журналисты решили разобраться, так ли это. Для того, чтобы доказать этот тезис, мужчины использовали программное обеспечение для распознавания лиц.

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Интересно, что расследование Российской службы BBC еще в 2020 году обнаружило, что на некоторых мероприятиях с президентом, во время которых он вроде бы разговаривает со случайными людьми, на самом деле были местные чиновники. В этом контексте говорится о женщине с белокурыми волосами.



Подставные актеры Путина / Фото ВВС

Украинские СМИ утверждают, что она может быть сотрудницей Федеральной службы охраны России – сил безопасности, охраняемых высшими руководителями.

Журналисты сравнили снимки с событий, проведенных в 2016 и 2017 годах, которые дали 99,1% совпадения, что убедительно указывает на то, что оба изображения принадлежат одному человеку.

Эту женщину в российских СМИ назвали Ларисой Сергухиной. Оба мероприятия, на которых она появилась, состоялись в Новгородской области, где она является депутатом регионального парламента от поддерживающей Путина партии "Единая Россия",

– говорится в расследовании.

Женщину на новогоднем обращении российские СМИ назвали Анной Сергеевной Сидоренко, капитаном и военным врачом. Сравнение ее лица на новогоднем мероприятии с изображением, взятым из видеоинтервью, опубликованного на сайте российской газеты "Исвестия", показало 99,5% соответствия. Ее имя также фигурирует в обнародованном украинскими спецслужбами списке военнослужащих российского военного полка.

Одни и те же люди, но разные роли

Затем команда BBC исследовала утверждение о группе мужчин в рыболовном снаряжении, сфотографированных рядом с Путиным на лодке в 2016 году. Эти же мужчины, как утверждается, тоже были на фото с церковной службы 2017 года.



Путин в окружении актеров / Фото ВВС

Сравнение лиц мужчин на лодке с лицами в церкви дало более 99% совпадения всех четырех мужчин. Журналисты исследовали, кто эти люди и установили, что:

Алексей Ляшенко (1) – лидер рыболовной бригады, изображенной вместе с Путиным. Мы знаем об этом из его аккаунтов в социальных сетях, а также профилей, опубликованных о команде рыболовов в интернете.

Евгений Ляшенко (5) – сын Алексея. Он также назван членом той же команды. И у Алексея, и у Евгения есть аккаунты в социальных сетях, которые подтверждают, что они отец и сын.

Согласно этим же данным, бригада входит в состав местного агроконгломерата "Еврохимсервис", заместителем гендиректора которого является Лариса Сергухина (3).

Сергея Александрова (2) русские СМИ называют рыболовом. Мы нашли его профиль в соцсети, на котором он изображен на лодке в одежде рыбака.

Добавим, что ранее в сети узнали некоторых "бойцов "СВО", появившихся в новогоднем поздравлении Путина. Среди них - сотрудница Федеральной службы охраны России, регулярно появляющаяся в сюжетах с Путиным в разных образах.

С начала коронавирусной пандемии Путин все чаще изолируется от публики. Даже для пропагандистских сюжетов для встреч с Путиным нанимают "статистов".