Об этом 24 Каналу заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Ранее он заявлял, что в Угледаре россияне разбирают дом этаж за этажом, чтобы ВСУ не смогли обустроить позиции.

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"В районе Угледара снова появилась в поле зрения 155 бригада морской пехоты. Восстановить данную бригаду за столь короткий срок – невозможно", – заявил он.

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Это ведь, по его словам, "специалисты", которые должны воевать в воздухе, на море и суше.

И тот термин, который был выделен – это просто напичкание данного подразделения очередным пушечным мясом,

– отметил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

Враг уничтожает здания

Что касается наступления на Угледар, Алексей Дмитрашковский отметил, что оккупанты продолжают упорно разрушать здания в городе.

"Не исключением была сегодняшняя ночь. Враг нанес авиационный удар именно по жилым районам города Угледар, разрушив вновь очередной дом", – подытожил он.

Что известно о возможном наступлении оккупантов на Угледар