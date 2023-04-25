Об этом 24 Каналу заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Ранее он заявлял, что в Угледаре россияне разбирают дом этаж за этажом, чтобы ВСУ не смогли обустроить позиции.
К теме Наступательные действия оккупантов у Угледара бесперспективны, – полковник запаса
"В районе Угледара снова появилась в поле зрения 155 бригада морской пехоты. Восстановить данную бригаду за столь короткий срок – невозможно", – заявил он.
Какая сейчас ситуация в Донецкой области: смотрите видео
Это ведь, по его словам, "специалисты", которые должны воевать в воздухе, на море и суше.
И тот термин, который был выделен – это просто напичкание данного подразделения очередным пушечным мясом,
– отметил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
Враг уничтожает здания
Что касается наступления на Угледар, Алексей Дмитрашковский отметил, что оккупанты продолжают упорно разрушать здания в городе.
"Не исключением была сегодняшняя ночь. Враг нанес авиационный удар именно по жилым районам города Угледар, разрушив вновь очередной дом", – подытожил он.
Что известно о возможном наступлении оккупантов на Угледар
- Ранее руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что россияне снова могут штурмовать Угледар. Впоследствии он уточнил, что это предположение, а не утверждение.
- Начальник украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что угрозы захвата Угледара – нет. Он отметил, что разгром оккупантов вблизи Угледара – максимально показательная история.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, что россияне попытаются штурмовать Угледар. Однако, это произойдет, если оккупанты смогут собрать для этого соответствующие силы.