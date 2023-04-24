Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, подобные действия всегда происходят перед определенным наступлением.

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"Ведь авиация действительно в этом районе активизировалась россиянами. Угледар разбирают до панелей, примерно как и Бахмут. Поставленная задача – срыть", – подчеркнул он.

Свитан отметил, что в Угледаре украинская армия удерживает в основном также высотную часть города. Там укрепрайон.

И вот то же, что делают сейчас с Бахмутом, делают и с Угледаром. Уничтожают с помощью авиации. Пытаются. Наступать вряд ли они будут. Наступательный потенциал россиян иссяк,

– предполагает военный эксперт.

Наступление без перспектив

Кроме того, в этом районе это не имеет перспектив.

"Они могут провести контратаку такую желанную, предусмотреть наши наступательные действия. То есть здесь они будут ждать наше наступление", – рассказал лётчик-инструктор.

По его мнению, район Угледара, Угледарский плацдарм – является одним из перспективных плацдармов.

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"И направлений для выполнения уже стратегического наступления в сторону Мариуполя, Новоазовска или сразу на Восток, допустим, южнее Донецка", – сказал полковник ВСУ в запасе.

Роман Свитан отметил, что все будет зависеть от замысла Верховного Главнокомандующего.

"Поэтому пытаются остановить наше наступление. Но наступать самим у них уже нет сил", – подытожил он.

Какая ситуация в Угледаре