Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, подобные действия всегда происходят перед определенным наступлением.
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"Ведь авиация действительно в этом районе активизировалась россиянами. Угледар разбирают до панелей, примерно как и Бахмут. Поставленная задача – срыть", – подчеркнул он.
Свитан отметил, что в Угледаре украинская армия удерживает в основном также высотную часть города. Там укрепрайон.
И вот то же, что делают сейчас с Бахмутом, делают и с Угледаром. Уничтожают с помощью авиации. Пытаются. Наступать вряд ли они будут. Наступательный потенциал россиян иссяк,
– предполагает военный эксперт.
Наступление без перспектив
Кроме того, в этом районе это не имеет перспектив.
"Они могут провести контратаку такую желанную, предусмотреть наши наступательные действия. То есть здесь они будут ждать наше наступление", – рассказал лётчик-инструктор.
По его мнению, район Угледара, Угледарский плацдарм – является одним из перспективных плацдармов.
Могут ли россияне снова штурмовать Угледар: смотрите видео
"И направлений для выполнения уже стратегического наступления в сторону Мариуполя, Новоазовска или сразу на Восток, допустим, южнее Донецка", – сказал полковник ВСУ в запасе.
Роман Свитан отметил, что все будет зависеть от замысла Верховного Главнокомандующего.
"Поэтому пытаются остановить наше наступление. Но наступать самим у них уже нет сил", – подытожил он.
Какая ситуация в Угледаре
- В объединенном пресс-центре сил обороны Таврического направления заявили, что россияне снова могут штурмовать Угледар. Впоследствии его руководитель Алексей Дмитрашковский уточнил, что это предположение, а не свершившийся факт.
- Главнокомандующий ВСУ обнародовал кадры работы украинских морпехов. Валерий Залужный показал, как украинские военные уничтожили оккупантов возле Угледара.
- По данным Генштаба, россияне возобновили свое наступление на Угледар. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что так россияне пытаются спастись, чтобы отсрочить контрнаступление украинской армии.