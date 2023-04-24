Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, такі дії завжди відбуваються перед певними наступом.

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"Адже авіація дійсно в цьому районі активізувалася росіянами. Вугледар розбирають до панелей, приблизно як і Бахмут. Поставлене завдання – зрити", – наголосив він.

Світан зазначив, що у Вугледарі українська армія утримує переважно також висотну частину міста. Там укріпрайон.

І от те саме, що роблять нині з Бахмутом, роблять і з Вугледаром. Знищують за допомогою авіації. Намагаються. Наступати навряд чи вони будуть. Наступальний потенціал росіян вичерпався,

– припускає військовий експерт.

Наступ без перспектив

Окрім того, в цьому районі це не має перспектив.

"Вони можуть провести контратаку таку бажану, передбачити наші наступальні дії. Тобто, тут вони будуть чекати наш наступ", – розповів льотчик-інструктор.

На його думку, район Вугледару, Вугледарський плацдарм – є одним із перспективних плацдармів.

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"І напрямків для виконання вже стратегічного наступу в бік Маріуполя, Новоазовська або одразу на Схід, припустимо, південніше Донецька", – сказав полковник ЗСУ в запасі.

Роман Світан зауважив, що все буде залежати від задуму Верховного Головнокомандувача.

"Тому намагаються зупинити наш наступ. Але наступати самим у них вже немає сил", – підсумував він.

Яка ситуація у Вугледарі