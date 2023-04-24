Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, такі дії завжди відбуваються перед певними наступом.
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"Адже авіація дійсно в цьому районі активізувалася росіянами. Вугледар розбирають до панелей, приблизно як і Бахмут. Поставлене завдання – зрити", – наголосив він.
Світан зазначив, що у Вугледарі українська армія утримує переважно також висотну частину міста. Там укріпрайон.
І от те саме, що роблять нині з Бахмутом, роблять і з Вугледаром. Знищують за допомогою авіації. Намагаються. Наступати навряд чи вони будуть. Наступальний потенціал росіян вичерпався,
– припускає військовий експерт.
Наступ без перспектив
Окрім того, в цьому районі це не має перспектив.
"Вони можуть провести контратаку таку бажану, передбачити наші наступальні дії. Тобто, тут вони будуть чекати наш наступ", – розповів льотчик-інструктор.
На його думку, район Вугледару, Вугледарський плацдарм – є одним із перспективних плацдармів.
Чи можуть росіяни знову штурмувати Вугледар: дивіться відео
"І напрямків для виконання вже стратегічного наступу в бік Маріуполя, Новоазовська або одразу на Схід, припустимо, південніше Донецька", – сказав полковник ЗСУ в запасі.
Роман Світан зауважив, що все буде залежати від задуму Верховного Головнокомандувача.
"Тому намагаються зупинити наш наступ. Але наступати самим у них вже немає сил", – підсумував він.
Яка ситуація у Вугледарі
- В об'єднаному пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку заявили, що росіяни знову можуть штурмувати Вугледар. Згодом його керівник Олексій Дмитрашківський уточнив, що це припущення, а не доконаний факт.
- Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив кадри роботи українських морпіхів. Валерій Залужний показав, як українські військові знищили окупантів біля Вугледару.
- За даними Генштабу, росіяни поновили свій наступ на Вугледар. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що так росіяни намагаються урятуватися, щоби відтермінувати контрнаступ української армії.