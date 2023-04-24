Военный эксперт Олег Жданов предположил, что враг попытается совершить штурм Угледара. Об этом он рассказал 24 Каналу. Однако это произойдет, если россиянам удастся собрать соответствующие силы.

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Оккупанты очень боятся

Он сообщил, что российское командование снимало с Угледара часть личного состава, чтобы перебросить в Бахмут.

Россия загнала себя в такую ситуацию, что не может отказаться от наступательных действий. Они очень боятся, если остановятся и перейдут к обороне, ВСУ начнет контрнаступательные действия,

– заметил военный эксперт.

В свою очередь захватчикам нужно время для подготовки и обустройства собственной обороны.

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Россияне сейчас вынуждены проводить наступательные операции. Успешны они или нет, это высшее руководство не волнует,

– предположил Жданов.

Однако для окупантов лучшим решением было бы прекратить войну и закрепиться на захваченных территориях, о чем якобы говорил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Это было бы самое уместное в этой ситуации. Но только из-за жадности и иного взгляда из Кремля на эту войну, они не поступают рационально. Поэтому россияне будут пытаться выполнять те задачи, которые идут от кремлевского руководства", – уверен Олег Жданов.

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