Про це 24 Каналу заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Раніше він заявляв, що у Вугледарі росіяни розбирають будинок поверх за поверхом, аби ЗСУ не змогли облаштувати позиції.

До теми Наступальні дії окупантів біля Вугледара безперспективні, – полковник запасу

"В районі Вугледару знову з'явилася в полі зору 155 бригада морської піхоти. Відновити дану бригаду за такий короткий термін – неможливо", – заявив він.

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Адже це, за його словами, "фахівці", які мають воювати в повітрі, на морі та на суші.

І той термін, який був виділений – це просто напихання даного підрозділу черговим гарматним м'ясом,

– зазначив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Ворог знищує будівлі

Що стосується наступу на Вугледар, Олексій Дмитрашківський наголосив, що окупанти продовжують вперто руйнувати будівлі у місті.

"Не винятком була сьогоднішня ніч. Ворог завдав авіаційного удару саме по житлових районах міста Вугледар, зруйнувавши знову черговий будинок", – підсумував він.

Що відомо про можливий наступ окупантів на Вугледар