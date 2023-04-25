Про це 24 Каналу заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Раніше він заявляв, що у Вугледарі росіяни розбирають будинок поверх за поверхом, аби ЗСУ не змогли облаштувати позиції.
До теми Наступальні дії окупантів біля Вугледара безперспективні, – полковник запасу
"В районі Вугледару знову з'явилася в полі зору 155 бригада морської піхоти. Відновити дану бригаду за такий короткий термін – неможливо", – заявив він.
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Адже це, за його словами, "фахівці", які мають воювати в повітрі, на морі та на суші.
І той термін, який був виділений – це просто напихання даного підрозділу черговим гарматним м'ясом,
– зазначив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Ворог знищує будівлі
Що стосується наступу на Вугледар, Олексій Дмитрашківський наголосив, що окупанти продовжують вперто руйнувати будівлі у місті.
"Не винятком була сьогоднішня ніч. Ворог завдав авіаційного удару саме по житлових районах міста Вугледар, зруйнувавши знову черговий будинок", – підсумував він.
Що відомо про можливий наступ окупантів на Вугледар
- Раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що росіяни знову можуть штурмувати Вугледар. Згодом він уточнив, що це припущення, а не твердження.
- Начальник української розвідки Кирило Буданов переконаний, що загрози захоплення Вугледару – немає. Він зазначив, що розгром окупантів поблизу Вугледару – максимально показова історія.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, що росіяни спробують штурмувати Вугледар. Однак, це відбудеться, якщо окупанти зможуть зібрати для цього відповідні сили.