У Трампа есть как минимум четыре рычага влияния на Россию, которые он может применить, если она не пойдет на перемирие. Если использовать их одновременно, Украина получит все необходимое для обороны.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп заявлял о возможности введения стопроцентной пошлины на импорт российских товаров в США. Впрочем, вряд ли это заставит кого-то в Кремле потерять сон. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали из России товаров на сумму около 3 миллиардов долларов – сумма небольшая.

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Какие рычаги давления есть у Трампа?

В то же время Трамп все еще имеет в своем распоряжении действенные рычаги влияния. Во-первых, есть конкретные шаги по усилению санкций.

Хотя, например, США и западные страны запретили экспорт высокотехнологичных товаров в Россию, некоторые из них все еще каким-то образом попадают туда. Полупроводники и чипы продолжают поступать в Россию и впоследствии используются в российских ракетах и дронах,

– сказал Стивен Пайфер.

Он добавил, что можно принять дополнительные меры, чтобы перекрыть эти пути и существенно усилить санкционный режим.

Вторым важным шагом могло бы стать снижение ценового потолка на российскую нефть. Европа уже заявила о готовности уменьшить этот порог с 60 до 47 долларов за баррель. Соединенные Штаты могли бы последовать этому примеру.

Третий рычагом могла бы стать военная поддержка Украины. В частности, Трамп мог бы обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить выделение дополнительных средств на поддержку Украины – не только через продажу вооружения.

Четвертый рычаг заключается в том, что Трамп мог бы совместно со странами "Большой семерки" и ЕС инициировать конфискацию 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка России и направить эти средства в Фонд восстановления Украины и закупки оружия.

Такие действия поставили бы Владимира Путина и Кремль перед жесткой реальностью: Украина получит все необходимое – ресурсы, и вооружение – для продолжения борьбы. Россия же будет нести все более серьезные военные и экономические потери.

К сожалению, несмотря на наличие таких рычагов влияния, за последние шесть месяцев Трамп их не использовал. Очень надеюсь, что 8 августа, когда станет очевидно, что Россия не намерена делать шаги к завершению войны, Трамп примет решительные меры и действительно начнет оказывать серьезное давление на Кремль,

– сказал Стивен Пайфер.

Он также отметил, что в конце своего срока администрация Байдена пришла к выводу: конфискация замороженных российских активов – вполне реальный шаг. Однако одним из главных препятствий остается необходимость убедить в этом европейских партнеров.

Европейцы были бы более открытыми к такой инициативе, если бы Трамп активно ее продвигал. США уже согласились продавать Украине вооружение, однако Трамп не обращался к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании. Такая инициатива могла бы повысить интерес Европы к использованию замороженных активов Центрального банка России – как альтернативы увеличению собственных бюджетов для поддержки Украины.