Какие садики могут не открыться в Украине из-за вторжения России

С мая 2022 года в Украине начали возобновлять свою работу детские сады, однако некоторые из них до сих пор не открылись, что этому мешает – читайте в материале 24 канала.

Российское вторжение в Украину в 2022 году быстро приобрело признаки геноцида украинского народа. Коварный враг совсем не различает военные и мирные цели и пытается уничтожить все, что может.

Читайте Как работают детские сады в Украине в условиях военного положения

Жертвами развязанного россиянами террора оказались десятки тысяч человек, более 10 миллионов стали беженцами, около двух миллионов украинцев были насильственно депортированы в Россию, миллионы оказались в оккупации, потеряли дома или другое имущество.

Инфраструктура

Подсчитано, что в первые месяцы российского вторжения враг уничтожил около 20% украинских школ и детских садов. Большая часть освобожденных от российской оккупации территорий до сих пор остается опасной из-за риска обстрелов (Сумщина, Черниговщина, Харьковщина и т.д.) или минной опасности.

Таким образом, сейчас работа значительного количества ДОУ сейчас физически невозможна, ведь инфраструктура уничтожена или повреждена.

На оккупированных россиянами украинских территориях детские учебные заведения относительно стабильно работают в Крыму, поскольку там, де-факто, пока не ведется военных действий (впрочем, нельзя исключать диверсий от россиян). Вместо этого оккупированные РФ города и села континентальной части Украины сейчас превратились в зону гуманитарной катастрофы.

Украина обязательно восстановит и отстроит уничтоженное – нашему государству уже помогает ЮНИСЕФ, а также многие страны цивилизованного мира, многие иностранные муниципалитеты стали городами-побратимами украинских населенных пунктов, пострадавших в результате военных действий, и заключили договоры о восстановлении, в частности, и детсадов.

Также профинансирует восстановление разрушенного и Россия – через передачу арестованных активов и будущие репарации. Впрочем, этот процесс требует времени.

Оффлайн

С началом вторжения россиян детсады перешли на дистанционную работу. Однако если в случае школьников и студентов такая практика может быть эффективной, то в случае с малышами она не работает, ведь не решает вопрос "свободных рук" для родителей.

Поэтому власти начали с середины мая возобновлять работу ДОУ – сначала в относительно безопасных регионах страны, а впоследствии – в областях и районах, ранее имевших "прифронтовой статус".

Еще одной проблемой является кадровый вопрос – в результате военных действий многие сотрудники ДОУ вынуждены были бежать из родных городов и сел. Таким образом, полноценному возобновлению работы некоторых детсадов мешает кадровый вопрос.

Частные детсады

Война нанесла катастрофический удар по частным детским садам – большинство их владельцев оказались на грани банкротства и понесли значительные потери.

Фактически вся отрасль оказалась в шоковом состоянии и сейчас только ищет варианты восстановления стабильной работы.

"Опорные" и "дежурные"

Садочки в Украине начали открывать постепенно. Родители уже узнали о новом для себя термине – "опорные или дежурные детсады".

Например, в Киеве в начале июня было открыто только 34 ДОУ, которые приняли около 400 детей (до начала полномасштабной войны в городские сады были оформлены почти 100 тысяч детей). Впрочем, чиновники обещают постепенно увеличивать количество работающих ДОУ.

Попасть в ДОУ сейчас непросто – требуются справки от обоих родителей, что они работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Многие детсады работают как "дежурные" – принимают детей вынужденных переселенцев, а также местных деток. Они "покрывают" разные районы населенных пунктов, чтобы родителям было удобнее отводить и забирать детей. В большинстве своем работают такие садики не полный день, что создает родителям определенные сложности. Но кому сейчас просто.

Главное требование – безопасность

Кабмин определил главный критерий для работы детсадов – наличие укрытий. О бомбоубежищах речь не шла, в Украине их фактически не строили в садиках.

"Укрытием" по большей части является подвальное помещение в самом садике или возле него. Оно должно приютить детей в случае воздушной тревоги или, не дай бог, вражеского обстрела.

Занимаются открытием новых ДОУ и запуском работы старых – городские власти в лице отделов образования и муниципальных чиновников. Также большая ответственность на ГСЧС, именно от них зависит определение того, соответствует ли детский сад всем требованиям, проведено ли разминирование и тому подобное.

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