Російське вторгнення до України у 2022 році швидко набуло ознак геноциду українського народу. Підступний ворог зовсім не розрізняє воєнні та мирні цілі й намагається знищити все, що може.

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Жертвами розв'язаного росіянами терору виявилися десятки тисяч людей, понад 10 мільйонів стали біженцями, близько двох мільйонів українців були насильно депортовані до Росії, мільйони опинилися в окупації, втратили домівки або інше майно.

Інфраструктура

Підраховано, що в перші місяці російського вторгнення ворог знищив близько 20% українських шкіл і дитячих садочків. Велика частина звільнених від російської окупації території досі залишається небезпечною через ризик обстрілів (Сумщина, Чернігівщина, Харківщина тощо) або мінну небезпеку.

Таким чином, наразі робота значної кількості ДНЗ наразі просто фізично неможливо, адже інфраструктура знищена або пошкоджена.

На окупованих росіянами українських територіях дитячі навчальні заклади відносно стабільно працюють у Криму, оскільки там, де-факто, наразі не ведеться воєнних дій (втім, не можна виключати диверсій від росіян). Натомість окуповані РФ міста та села континентальної частини України зараз перетворилися на зону гуманітарної катастрофи.

Україна обов'язково відновить та відбудує знищене – нашій державі вже допомагає ЮНІСЕФ, а також чимало країн цивілізованого світу, багато іноземних муніципалітетів стали містами-побратимами українських населених пунктів, що постраждали внаслідок воєнних дій, та уклали договори про відновлення, зокрема, й дитсадків.

Також профінансує відбудову зруйнованого й Росія – через передачу арештованих активів і майбутні репарації. Втім, цей процес потребує часу.

Офлайн

З початком вторгнення росіян дитсадки перейшли на дистанційну роботу. Проте, якщо у випадку школярів і студентів така практика може бути ефективною, то у випадку з малечею вона не працює, адже не вирішує питання "вільних рук" для батьків.

Тому влада почала з середини травня відновлювати роботу ДНЗ – спочатку у відносно безпечних регіонах країни, а згодом – в областях та районах, що раніше мали "прифронтовий статус".

Ще однією проблемою є кадрове питання – внаслідок воєнних дій чимало співробітників ДНЗ змушені були тікати з рідних міст і сіл. Таким чином, повноцінному відновленню роботи деяких дитсадків заважає кадрове питання.

Приватні дитсадки

Війна завдала катастрофічного удару по приватних дитячих садках – більшість їх власників опинилися на межі банкрутства та зазнали значних втрат.

Фактично уся галузь опинилася у шоковому стані й наразі лише шукає варіанти відновлення стабільної роботи.

"Опорні" та "чергові"

Садочки в Україні почали відкривати поступово. Батьки вже дізналися про новий для себе термін – " опорні або чергові дитсадки".

Наприклад, у Києві на початку червня було відкрито лише 34 ДНЗ, які прийняли близько 400 дітей (до початку повномасштабної війни до міських садочків було оформлено майже 100 тисяч дітей). Втім, чиновники обіцяють поступово збільшувати кількість ДНЗ, що працюють.

Потрапити до ДНЗ зараз непросто – потрібні довідки від обох батьків, що вони працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Чимало дитсадків працюють як "чергові" – приймають дітей вимушених переселенців, а також місцевих діток. Вони "покривають" різні райони населених пунктів, аби батькам було зручніше відводити і забирати дітей. Здебільшого працюють такі садочки не повний день, що створює батькам певні складнощі. Але кому зараз легко.

Головна вимога – безпека

Кабмін визначив головний критерій для роботи дитсадків – наявність укриттів. Про бомбосховища мова не йшла, в Україні їх фактично не будували у садочках.

"Укриттям" здебільшого є підвальне приміщення у самому садочку або поблизу нього. Воно має прихистити дітей у разі повітряної тривоги або, не приведи боже, ворожого обстрілу.

Опікується відкриттям нових ДНЗ і запуском роботи старих – міська влада в особі відділів освіти та муніципальних чиновників. Також велика відповідальність на ДСНС, саме від них залежить визначення того, чи відповідає дитячий садочок усім вимогам, чи проведене розмінування тощо.

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