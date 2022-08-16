Они только тогда поймут, – Зеленский ответил, что заставит путина остановить войну

россияне довольно странно относятся к введению против них санкций. Они обвиняют в ограничениях и неудобствах не свою власть, а другие страны. И хотя санкции западных партнеров Украины предусматривают ограничения в разных отраслях, важнейшим остается закрытие границ.

Об этом в интервью рассказал президент Владимир Зеленский. По его мнению, важнейшие санкции – это закрыть границы, потому что оккупанты забирают чужую территорию.

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Зеленский подчеркнул: пусть россияне живут в своем мире, пока не изменят свою философию.

Поэтому страны закрывают границы и накладывают эмбарго на энергетические ресурсы. Мое личное мнение, что все остальное слабее. Нет полного эмбарго на поставку энергоресурсов, и границы не закрыты,

– констатировал украинский лидер.

Он добавил, что какими бы ни были граждане россии, их дети учатся за границей. Поэтому пусть едут в россию.

"Они (россияне – 24 канал) говорят: "О, мы не имеем к этому отношения, и все люди не могут нести ответственность". Они могут. Они выбрали этих людей и теперь с ними не воюют, не спорят и не кричат. Россияне, которые публично выступают против войны – это единичные случаи, и эти люди сидят в тюрьмах", – отметил президент.

Только так можно повлиять на путина

Владимир Зеленский уверен, что только так можно повлиять на путина. Ибо у этого человека нет иного страха, кроме страха за свою жизнь.

И его жизнь зависит от того, угрожает ли ему внутренняя популяция или нет. Больше ему ничего не угрожает. Поэтому когда население россии будет оказывать давление на решение путина, тогда будут результаты. И война закончится,

– подытожил Зеленский.

Запрет выдачи виз для россиян: какие страны поддерживают идею

Польша выступает за приостановление действия соглашения об упрощении визового движения для граждан россии. Но не все страны ЕС это поддерживают, среди них большие страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

"Из-за того, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан россии, Польша работает над новым решением", – рассказал Вавжик.

По его словам, польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры с некоторыми государствами-членами. Кстати, подобный взгляд на эти вопросы имеют Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

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