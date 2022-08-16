Про це в інтерв'ю розповів президент Володимир Зеленський. На його думку, найважливіші санкції – це закрити кордони, тому що окупанти забирають чужу територію.

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Зеленський наголосив: нехай росіяни живуть у своєму світі, поки не змінять свою філософію.

Тому країни закривають кордони та накладають ембарго на енергетичні ресурси. Моя особиста думка, що все інше слабше. Немає повного ембарго на постачання енергоресурсів, і кордони не закриті,

– констатував український лідер.

Він додав, що якими б не були громадяни росії, їхні діти навчаються за кордоном. Тож, нехай їдуть в росію.

"Вони (росіяни – 24 канал) кажуть: "О, ми не маємо до цього відношення, і всі люди не можуть нести відповідальність". Вони можуть. Вони вибрали цих людей і тепер з ними не воюють, не сперечаються і не кричать. Росіяни, які публічно виступають проти війни, – це поодинокі випадки, і ці люди сидять у в'язницях", – зауважив президент.

Лише так можна вплинути на путіна

Володимир Зеленський переконаний, що тільки так можна вплинути на путіна. Бо у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя.

І його життя залежить від того, загрожує йому внутрішня популяція чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Тому коли населення росії буде тиснути на рішення путіна, тоді будуть результати. І війна закінчиться,

– підсумував Зеленський.

Заборона видачі віз для росіян: які країни підтримують ідею

Польща виступає за призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян росії. Але не всі країни ЄС це підтримують, серед них – великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик.

"Через те, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян росії, Польща працює над новим рішенням", – розповів Вавжик.

За його словами, польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори з деякими державами-членами. До речі, подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

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