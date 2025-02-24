КНДР также активно помогает россиянам оружием. В разговоре с 24 Каналом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов ответил, может ли Россия привлечь в войну войска из других стран.

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"Пока трудно представить"

Представитель ГУР МО отметил, что Кремль регулярно привлекает наемников и пытается продолжать эту практику и вербовки по всему миру.

О регулярных войсках речь пока не идет. Это было бы трудно представить себе,

– подчеркнул Юсов.

По его словам, в украинском плену есть представители различных стран, которые по разным мотивам, преимущественно из-за денежного вознаграждения, согласились участвовать в геноцидной войне против украинцев.

Накануне глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что половина боеприпасов, которые использует Россия это как раз северокорейские. Юсов уточнил, что северокорейские средства, в частности и снаряды, и реактивные системы залпового огня, и самоходные артиллерийские установки, присутствуют не только на Курщине, но и на всей линии соприкосновения.

Это серьезный фактор, который помогает Путину проводить и продолжать геноцидную войну против украинцев. Когда мы говорим о военнослужащих Северной Кореи, то речь идет не об отдельных подразделениях, где они сконцентрировано воюют. Они рассредоточены в различных структурах и подразделениях России,

– сказал представитель ГУР МО.

Живая сила из КНДР сосредоточена в Курской области и сейчас удалена от линии боевого соприкосновения. Из-за больших потерь проводятся ротационные мероприятия.

К слову, первичная группировка северокорейских войск в Курской области составляла 12 тысяч человек, из них "выведены из строя" 4 тысячи.