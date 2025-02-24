КНДР також активно допомагає росіянам зброєю. У розмові з 24 Каналом представник ГУР МО України Андрій Юсов відповів, чи може Росія залучити у війну війська з інших країн.

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"Поки важко уявити"

Представник ГУР МО зауважив, що Кремль регулярно залучає найманців й намагається продовжувати цю практику та вербування по всьому світові.

Про регулярні війська наразі не йдеться. Це було б важко уявити собі,

– наголосив Юсов.

За його словами, в українському полоні є представники різноманітних країн, які з різних мотивів, переважно через грошову винагороду, погодились брати участь в геноцидній війні проти українців.

Напередодні очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що половина боєприпасів, які використовує Росія це якраз північнокорейські. Юсов уточнив, що північнокорейські засоби, зокрема і снаряди, й реактивні системи залпового вогню, і самохідні артилерійські установки, присутні не тільки на Курщині, а й на всій лінії зіткнення.

Це серйозний фактор, який допомагає Путіну проводити та продовжувати геноцидну війну проти українців. Коли ми говоримо про військовослужбовців Північної Кореї, то йдеться не про окремі підрозділи, де вони сконцентровано воюють. Вони розосереджені в різних структурах та підрозділах Росії,

– мовив представник ГУР МО.

Жива сила з КНДР зосереджена у Курській області й наразі віддалена від лінії бойового зіткнення. Через великі втрати проводяться ротаційні заходи.

До слова, первинне угрупування північнокорейських військ у Курській області складало 12 тисяч осіб, з них "виведені з ладу" 4 тисячі.