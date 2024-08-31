Жажда власти его погубила: какие сильные сигналы получает Лукашенко из Кремля

Самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко поздравили с 70-летием российский диктатор Путин и заместитель секретаря совбеза Медведев. Сегодня Лукашенко получает сильные сигналы из Кремля, которые указывают на то, что у него нет выбора.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что Лукашенко уже запряжен и должен тянуть телегу, на которой едет Путин и Медведев. По его словам, белорусский диктатор должен выполнять волю своих хозяев, у них есть кнут, которым они его гоняют.

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Лукашенко самостоятельно привел себя в ловушку

Латушко отметил, что Лукашенко сам довел себя до такой ситуации. Ведь никто из руководителей нормальных демократических стран никогда не позволит себе, чтобы другое государство унижало их или народ их стран.

А он позволил, жажда власти его погубила. Он хотел удержать власть в 2020 году, пошел на поклон к Путину, тот принял его, а теперь держит запряженным, он уже, видимо, на четвереньках тянет ту телегу,

– озвучил Латушко.

Поздравления от Кремля – фальшивые, а подарки – с намеком

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси выразил удивление, что Медведев позвонил Лукашенко и поздравил с юбилеем, ведь они ненавидят друг друга. По его словам, именно Медведев всегда был рупором Кремля для атак на Лукашенко.

В 2020 году как раз утверждалось, что одна из башен Кремля, где находится Медведев, занималась спецоперацией по устранению Лукашенко от власти. План заключался в том, чтобы триггеровать его и поставить на колени. Поэтому мы понимаем, что эти поздравления фальшивые,

– отметил Латушко.

Российский диктатор вручил Лукашенко высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного, подписав соответствующий указ. Латушко обратил внимание, что в документе написано не "Беларусь", а "Белоруссия", и сам орден может нести за собой определенный намек.

В указе написано "Белоруссия", я помню, что белорусская дипломатия всегда сражалась за то, чтобы россияне не называли нас так, а только "Беларусь". Это очередное унижение. Относительно ордена, может это намек, все-таки апостол Андрей Первозванный был мучеником и умер в муках. Российская дипломатия действует намеками. Лукашенко 30 лет у власти и уже умеет читать эти сигналы,

– уверен Латушко.

Лукашенко находится в плохом настроении

Все инсайды, которые поступают из Минска, со слов Латушко, свидетельствуют о том, что у Лукашенко сейчас очень плохое настроение, потому что он разрывается, не знает, что делать. С одной стороны он видит события в Курской области, с другой стороны была информация, что Путин просил его направить вооруженные силы Беларуси, а он этого не хочет.

"Лукашенко разденется до трусов, но этого не сделает, не потому, что он жалеет белорусских солдат, и не потому, что любит Украину, он просто боится потерять свою власть. Он сейчас находится в стрессе. Если Россия проиграет, значит у него будут проблемы, а победить она не может. У него скоро избирательная кампания, ему не хочется создать триггер внутри Беларуси", – подытожил Латушко.