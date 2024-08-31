Про це в етері 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зазначивши, що Лукашенко вже запряжений та повинен тягнути віз, на якому їде Путін і Медведєв. З його слів, білоруський диктатор має виконувати волю своїх господарів, в них є батіг, яким вони його ганяють.

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Лукашенко самостійно привів себе в пастку

Латушко зазначив, що Лукашенко сам довів себе до такої ситуації. Адже ніхто з керівників нормальних демократичних країн ніколи не дозволить собі, щоб інша держава принижувала їх або народ їхніх країн.

А він дозволив, жага влади його занапастила. Він хотів втримати владу у 2020 році, пішов на поклін до Путіна, той прийняв його, а тепер тримає запряженим, він вже, мабуть, на четвереньках тягне той віз,

– озвучив Латушко.

Привітання від Кремля – фальшиві, а подарунки – з натяком

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі висловив здивування, що Медведєв зателефонував Лукашенко і привітав з ювілеєм, адже вони ненавидять один одного. З його слів, саме Медведєв завжди був рупором Кремля для атак на Лукашенка.

В 2020 році як раз стверджувалось, що одна з веж Кремля, де перебуває Медведєв, займалась спецоперацією з усунення Лукашенка від влади. План полягав у тому, аби тригерити його і поставити на коліна. Тому ми розуміємо, що ці привітання фальшиві,

– зауважив Латушко.

Російський диктатор вручив Лукашенку найвищу нагороду Росії – орден Святого апостола Андрія Первозванного, підписавши відповідний указ. Латушко звернув увагу, що в документі написано не "Білорусь", а "Білорусія", та й сам орден може нести за собою певний натяк.

В указі вказано "Білорусія", я пам'ятаю, що білоруська дипломатія завжди боролась за те, аби росіяни не називали нас так, а тільки "Білорусь". Це чергове приниження. Стосовно ордену, може це натяк, все-таки апостол Андрій Первозванний був мучеником і помер в муках. Російська дипломатія діє натяками. Лукашенко 30 років при владі й вже вміє читати ці сигнали,

– впевнений Латушко.

Лукашенко перебуває в поганому настрої

Всі інсайди, які надходять з Мінська, зі слів Латушка, свідчать про те, що в Лукашенка зараз дуже поганий настрій, бо він розривається, не знає, що робити. З одного боку він бачить події в Курській області, з іншого боку була інформація, що Путін просив його направити збройні сили Білорусі, а він цього не хоче.

"Лукашенко роздягнеться до трусів, але цього не зробить, не тому, що він жаліє білоруських солдатів, і не тому, що любить Україну, він просто боїться втратити свою владу. Він зараз перебуває в стресі. Якщо Росія програє, значить в нього будуть проблеми, а перемогти вона не може. В нього скоро виборча кампанія, йому не хочеться створити тригер всередині Білорусі", – підсумував Латушко.