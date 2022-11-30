В ВСУ назвали системы, которые будут составлять будущее противовоздушной обороны Украины

В Воздушных силах ВСУ рассказали, какие системы ПВО составят будущее для Украины. Среди них есть комплексы, которые нам предоставляют партнеры.

ПВО IRIS-T и NASAMS – это основа, которая будет на вооружении Воздушных сил в перспективе и в послевоенное время. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Юрий Игнат.

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Patriot и IRIS-T будут составлять будущее противовоздушной обороны

Нашим военным нужно полностью заменить системы "С-300" и "Бук-М1" IRIS-T и NASAMS. Комплекс большего радиуса действия Patriot очень помог бы Вооруженным Силам Украины. Неплохим вариантом, по словам Игната, есть системы SAMP-T, которые есть на вооружении Франции и Италии.

Это комплексы, которые должны составлять будущее противовоздушной обороны,

– подчеркнул Игнат.

В ВСУ есть только один комплекс IRIS-T и 2 батареи NASAMS. Эти системы уже эффективно защищают наше небо, но на очень малых участках. В ближайшее время Украину ожидают новые поставки этого вооружения.

Игнат подчеркнул, что противовоздушная оборона сухопутных войск тоже должна играть важную роль. Речь идет о зенитных ракетных комплексах малого радиуса действия - "Оса" и "Гепард". Это, мол, та перспектива, к которой нам нужно стремиться.

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В Воздушных силах также рассказали, какой комплекс ПВО сейчас больше всего нуждается в боеприпасах. В частности, говорится о немецком ЗРК IRIS-T.