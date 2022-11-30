ППО IRIS-T та NASAMS – це основа, як буде на озброєнні Повітряних сил у перспективі та в повоєнний час. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Юрій Ігнат.

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Patriot та IRIS-T становитимуть майбутнє протиповітряної оборони

Нашим військовим потрібно повністю замінити системи "С-300" та "Бук-М1" на IRIS-T та NASAMS. Комплекс більшого радіуса дії Patriot дуже допоміг би Збройним Силам України. Непоганим варіантом, за словами Ігната, є системи SAMP-T, які є на озброєнні Франції та Італії.

Це комплекси, які мають становити майбутнє протиповітряної оборони,

– наголосив Ігнат.

Наразі в ЗСУ є лише один комплекс IRIS-T та 2 батареї NASAMS. Ці системи вже ефективно захищають наше небо, але на вкрай малих ділянках. Найближчим часом на Україну очікують нові поставки цього озброєння.

Ігнат наголосив, що протиповітряна оборона сухопутних військ теж має відігравати важливу роль. Мовиться про зенітні ракетні комплекси малого радіуса дії – "Оса" та "Гепард". Це, мовляв, та перспектива, якої нам потрібно прагнути.

Зверніть увагу! У Повітряних силах також розповіли, який комплекс ППО зараз найбільше потребує боєприпасів. Зокрема, мовиться про німецький ЗРК IRIS-T.

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