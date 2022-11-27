Німецький ЗРК IRIS-T потребує найбільше боєприпасів

Так, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, боєприпасів до якої системи ППО Україна потребує найсильніше. Цим поділився речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, наразі найсильніше потрібні боєприпаси до німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Він вже встиг добре зарекомендувати себе при знищенні російських ракет.

Найбільше хотілося б мати достатню кількість боєприпасів до IRIS-T. Це дійсно відмінний комплекс, фактично нове покоління ЗРК. Цього озброєння потрібно ще більше, тому що воно покликане замінити ті наші старі комплекси,

– заявив Ігнат.

При цьому говорити про конкретний дефіцит боєприпасів до ППО речник Повітряних сил не став, що пояснюється безпековою ситуацією в умовах війни. Він додав, що "певно, якщо є стурбованість, якщо Захід постачає нам засоби протиповітряної оборони, значить вона буде посилюватися і дефіцит буде перекриватися".

Німеччина передала Україні танкові тягачі Oshkosh та авто

Німеччина минулого тижня передала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Також Берлін передав українським військовим 53 захищених автомобілі Прикордонної служби країни. Крім того, готують й іншу техніку до відправлення:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);

1 навантажувач (загалом – 4);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);

10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

Однак Польща запропонувала передати Україні системи ППО Patriot, які їй хоче надати Німеччина. Офіційний Берлін заявив, що наразі це неможливо.

Детальніше – чи може Німеччина надати Україні системи Patriot: відео